Dok mi čekamo robotaksije, kod njih su već na nebu! Leteći auti su postali stvarnost!

BUDUĆNOST JE STIGLA /

I dok mi u Hrvatskoj čekamo prve robotaksije, u Kini taksi već leti. Doduše, samo na određenim, kratkim rutama, a leteći taksisti u Kini će vam naplatiti 2 dolara po kilometru. Leteće aute testiraju Španjolci, Amerikanci, ali i Aleksandar Vučić koji je još davno najavio da će 2027. auti letjeti Srbijom.

Kineska novinarka tvrdi kako je riječ o prekretnici. "Jednim pritiskom na gumb, leteći auto se odvaja. Možete njome upravljati ručno jednom rukom ili unijeti odredište i pustiti da vas sam odveze", kaže.

U kineski leteći auto, odnosno hibrid automobila i aviona, stanu dva putnika. Može letjeti do 130 kilometara na sat, a u zraku biti do 35 minuta. "Ovo predstavljanje također uključuje prvi ikad izvedeni demo let, s ljudskom posadom, ovdje u ovom području", kaže Michael Du, proizvođač lerećih automobila.

Tvrtka koja ih proizvodi već je dobila pet tisuća narudžbi za sljedeću godinu. Iako su predstavljeni još prije nekoliko godina i dalje su u testnoj fazi. A kad to prođu, ovi leteći automobili kreću i u serijsku proizvodnju. Kako su leteći auti postali stvarnost doznajte u priči Rikarda Stojkovskog.