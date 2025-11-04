Brazil želi dvoboj s Hrvatskom, utakmica bi se igrala daleko od Lijepe Naše

PRIPREMA ZA SP /

Brazil želi igrati s Hrvatskom! A taj prijateljski susret mogao bi se dogoditi u ožujku u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo. Najavio je to Rodrigo Caetano iz Brazilskog nogometnog saveza. Otkrio je da Brazil u ožujku želi igrati s europskim reprezentacijama, a na vrhu liste želja su - Hrvatska i Francuska. Obje utakmice igrale bi se u SAD-u, a kao domaćin Vatrenih spominje se Orlando.

Bio bi to ponovni susret Luke Modrića i Carla Ancelottija koji je nakon odlaska iz Reala preuzeo klupu Brazila. Ako do utakmice i dođe, bit će to prvi susret ove dvije reprezentacije nakon tri godine. Hrvatska je tada u Katru izbacila Brazil boljim izvođenjem jedanaesteraca i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva.