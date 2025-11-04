Nova tragedija u Grčkoj: U sukobu huligana stradao jedan navijač

Navijač AEK-a (20) izgubio je život nakon što je teško ozlijeđen tijekom sukoba sa skupinom navijača Olympiacosa, dok se nekoliko sati kasnije u gradu dogodio drugi krvavi incident.

Prvi incident, onaj u kojem je izgubljen život, dogodio se u Halkidi, a odmah nakon njega mladić je hitno prebačen u bolnicu, no unatoč naporima liječnika nije mu bilo spasa. Kako prenosi grčki portal Evima, drugi se incident dogodio nekoliko sati kasnije, u kojemu je drugi dvadesetogodišnjak pronađen prekriven krvlju u blizini trga Eleftherias, nakon čega je prevezen u bolnicu. On je u stabilnom stanju, s prijelomima i porezotinom na licu, no, srećom, njegov život nije u opasnosti.

Nasilje u grčkom nogometu nije ništa novo. Ranije je bilo više incidenata – od upada predsjednika PAOK-a Ivana Savvidisa na teren s pištoljem 2018., do sukoba u kojima su sudjelovali Dinamovi Bad Blue Boysi 2023., a u kojima je također ubijen navijač AEK-a. Kako prenosi Evima, ovaj se najnoviji incident događa u kritičnom trenutku, jer se zbio dan prije početka suđenja za ubojstvo Alkisa Kampanosa, koji je preminuo nakon sukoba Bad Blue Boysa, kojima su pomagali navijači Panathinaikosa, i AEK-ovih navijača.

