Elitni hrvatski reprezentativac otkrio: 'Na VOYO najviše volim gledati Dosje Jarak i FNC'

Matej Mandić, rukometni golman europskog prvaka Magdeburga i hrvatske rukometne reprezentacije, dao je veliki intervju portalu Net.hr u kojem otvoreno govori o prvoj polovici sezone u jednom od najjačih svjetskih klubova, izazovima i ambicijama koje nosi igranje na vrhunskoj razini, životu u Njemačkoj, te o svemu što ga čeka u danima pred nama.

Pričali smo s Mandom i o nadolazećem Europskom prvenstvu, aktualnoj formi i zezanju sa Šveđanima u svlačionici Magdeburga, ali i medijskim napisima o mogućem dolasku Dominika Kuzmanovića u Magdeburg. Naravno, nezaobilazna tema bio je i Zagreb, klub u kojem je Mandić izgradio ime i napravio iskorak prema europskom vrhu.

Najviše gledam dokumentarac od Andrije Jarka Dosje Jarak i FNC kad bude. To dvoje mi je baš super. Matej Mandić za Net.hr o platformi VOYO.

Razgovor s Matejom Mandićem završili smo s pitanjem - Imate li platformu VOYO? Znamo da ima, zato smo i potegli to pitanje. Imaju VOYO svi hrvatski rukometni reprezentativci...

"Imam naravno", nasmijao se Matej Mandić.

Gledate li VOYO?

"Naravno da gledam".

Što gledate najviše na VOYO?

"Najviše gledam dokumentarac od Andrije Jarka Dosje Jarak i FNC kad bude. To dvoje mi je baš super".

Jeste li gledali spektakularni FNC 26 u Podgorici?

"Jesam nešto malo. Imao sam utakmicu, pa sam stigao na predzadnju i zadnju borbu Miloša Janičića."

Onda ste i vidjeli atmosferu kakva je vladala u Morači...

"Uf, jesam, ludnica, pogotovo kad se borio i pobijedio Janičić", zaključio je Matej Mandić.

