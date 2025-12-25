FREEMAIL
LUDNICA /

Elitni hrvatski reprezentativac otkrio: 'Na VOYO najviše volim gledati Dosje Jarak i FNC'

×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Matej Mandić za Net.hr o platformi VOYO

25.12.2025.
8:44
Silvijo Maksan
Igor Kralj/pixsell
Matej Mandić, rukometni golman europskog prvaka Magdeburga i hrvatske rukometne reprezentacije, dao je veliki intervju portalu Net.hr u kojem otvoreno govori o prvoj polovici sezone u jednom od najjačih svjetskih klubova, izazovima i ambicijama koje nosi igranje na vrhunskoj razini, životu u Njemačkoj, te o svemu što ga čeka u danima pred nama.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo. 

Pričali smo s Mandom i o nadolazećem Europskom prvenstvu, aktualnoj formi i zezanju sa Šveđanima u svlačionici Magdeburga, ali i medijskim napisima o mogućem dolasku Dominika Kuzmanovića u Magdeburg. Naravno, nezaobilazna tema bio je i Zagreb, klub u kojem je Mandić izgradio ime i napravio iskorak prema europskom vrhu.

Čitav intervju možete pročitati - OVDJE. 

Sve o hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Razgovor s Matejom Mandićem završili smo s pitanjem - Imate li platformu VOYO? Znamo da ima, zato smo i potegli to pitanje. Imaju VOYO svi hrvatski rukometni reprezentativci...

"Imam naravno", nasmijao se Matej Mandić.

Gledate li VOYO?

"Naravno da gledam".

Što gledate najviše na VOYO?

"Najviše gledam dokumentarac od Andrije Jarka Dosje Jarak i FNC kad bude. To dvoje mi je baš super". 

Jeste li gledali spektakularni FNC 26 u Podgorici?

"Jesam nešto malo. Imao sam utakmicu, pa sam stigao na predzadnju i zadnju borbu Miloša Janičića."

Onda ste i vidjeli atmosferu kakva je vladala u Morači...

"Uf, jesam, ludnica, pogotovo kad se borio i pobijedio Janičić", zaključio je Matej Mandić. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična ispovijest: 'Zbrisao' sam iz JNA u zadnji čas. Pljuvali su me, a jedno je bilo baš jezivo'

Matej MandićVoyoDosje JarakFncMiloš Janičić
