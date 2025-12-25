Spremaju se za rat? Procurile fotografije nuklearne grdosije od 8700 tona

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un promatrao je izgradnju podmornice sa svojom kćeri, potencijalnom nasljednicom, te nadgledao probno lansiranje dalekometnih raketa zemlja-zrak, izvijestili su u četvrtak državni mediji.

Lansiranje projektila u srijedu u blizini istočne obale imalo je za cilj procijeniti stratešku tehnologiju te zemlje s nuklearnim oružjem za razvoj nove vrste projektila velike visine, a prema državnoj agenciji KCNA-i, projektil je uništio ciljeve u zraku na udaljenosti od 200 kilometara.

Združeni stožer Južne Koreje potvrdio je da se testiranje projektila dogodilo u 17 sati po lokalnom vremenu, izvijestila je novinska agencija Yonhap. Južnokorejska vojska bila je upoznata s pripremama za lansiranje i bila je spremna, naveo je Yonhap, pozivajući se na dužnosnika iz stožera.

Kim je također obišao gradilište na drugoj lokaciji gdje se gradi nuklearna podmornica od 8700 tona sposobna za lansiranje projektila zemlja-zrak, izvijestila je KCNA, no pri tome nije navela mjesto ni datum njegova posjeta.

Projekt podmornice dio je napora vladajuće stranke da modernizira sjevernokorejsku mornaricu, što je jedna od pet ključnih politika koje stranka provodi radi jačanja vojnih sposobnosti zemlje, navodi KCNA.

Fotografija KCNA-e prikazuje Kima na gradilištu podmornice zajedno s njegovom kćeri Ju Ae. Okružen drugim dužnosnicima, Kim se smiješi dok tinejdžerica, koju neki analitičari smatraju favoritkinjom za njegovu nasljednicu, stoji pokraj njega u zatvorenom objektu u kojem se nalazi crveni brod.

Jurišni razarači i nuklearne podmornice

Kim je rekao da Sjeverna Koreja gradi više jurišnih razarača i nuklearnih podmornica te radi na ubrzanju njihove izgradnje kako bi se brodovi mogli opremiti raznim vrstama oružja, navodi KCNA.

Dizajn trupa podmornice ukazuje na to da je opremljena nuklearnim reaktorom i da je plovilo gotovo spremno za isplovljavanje, napisao je Hong Min, viši istraživač Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje sa sjedištem u Seulu, u izvješću u četvrtak.

Kim je citiran kako govori da su sveobuhvatni razvoj nuklearnih sposobnosti i modernizacija mornarice nužni i neizbježni jer "sadašnji svijet nipošto nije miran".

Rekao je da će plan Južne Koreje da razvije podmornicu na nuklearni pogon, dogovoren s Washingtonom, dodatno potaknuti napetosti na Korejskom poluotoku i predstavlja sigurnosni rizik koji zahtijeva da poduzme mjere.

Sjevernokorejski državni mediji također su kritizirali nedavni ulazak američke nuklearne podmornice u južnokorejsku luku, nazivajući to "činom eskalacije vojnih napetosti" na Korejskom poluotoku i u regiji.

U utorak je nuklearna podmornica Greeneville stigla u luku Busan radi dopusta posade na kopnu i ukrcaja zaliha, priopćila je južnokorejska mornarica.

Sjeverna Koreja ovog je tjedna izjavila da Japan pokazuje namjeru da posjeduje nuklearno oružje, ohrabren potezima Južne Koreje da razvije nuklearnu podmornicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Trump želi Grenland? Novi potez razbjesnio Europu, najavili prve korake