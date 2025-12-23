FREEMAIL
'NASLJEDNICA' SJEVERNE KOREJE /

Lijepa Kimova kćer ukrala svu pažnju: Blistala uz oca na otvorenju luksuznih hotela

Lijepa Kimova kćer ukrala svu pažnju: Blistala uz oca na otvorenju luksuznih hotela
Foto: Str/afp/profimedia

Ju Ae smatra se favoritkinjom za nasljednicu svog oca na čelu Sjeverne Koreje

23.12.2025.
9:03
Hina
Str/afp/profimedia
Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un prisustvovao je ceremoniji otvaranja hotela u turističkoj zoni u pratnji svoje kćeri Ju Ae i hvalio gospodarski napredak u zemlji uoči ključnog stranačkog kongresa koji će se održati početkom 2026.

Lijepa Kimova kćer ukrala svu pažnju: Blistala uz oca na otvorenju luksuznih hotela
Foto: Str/afp/profimedia

Pet hotela otvoreno je u subotu i nedjelju u sjevernokorejskoj turističkoj zoni Samjiyon, u sjeveroistočnom dijelu Korejskog poluotoka blizu granice s Kinom, objavila je u utorak državna agencija KCNA.

Lijepa Kimova kćer ukrala svu pažnju: Blistala uz oca na otvorenju luksuznih hotela
Foto: Str/afp/profimedia

Kim je u subotu obišao luksuzne hotele s Ju Ae, prema fotografijama koje su objavili državni mediji.

Ju Ae smatra se favoritkinjom za nasljednicu svog oca na čelu Sjeverne Koreje prema nekim analitičarima. 

Kim je rekao da su hoteli "jasan dokaz rastućeg statusa naših ljudi i razvojnog potencijala naše zemlje", prenosi KCNA.

Lijepa Kimova kćer ukrala svu pažnju: Blistala uz oca na otvorenju luksuznih hotela
Foto: Str/afp/profimedia

Sjevernokorejski vođa prisustvovao je na više ceremonija otvaranja pogona u proteklom mjesecu. Samo prošli tjedan je bio na otvorenju triju regionalnih tvornica.

Lijepa Kimova kćer ukrala svu pažnju: Blistala uz oca na otvorenju luksuznih hotela
Foto: Str/afp/profimedia

Sjeverna Koreja trebala bi početkom 2026. održati svoj prvi stranački kongres u pet godina, na kojem se očekuje predstavljanje novog razvojnog plana za sljedećih pet godina. Državni mediji poput Rodong Sinmuna pozivaju na sveobuhvatne javne napore za dovršetak velikih projekata prije okupljanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Oboren je novi rekord našeg turizma. No, nema razloga za opuštanje

