Velika europska zemlja ubrzano razvija planove: 'Sjena rata ponovno kuca na vrata. To je stvarnost!'

Velika Britanija "ubrzano razvija" planove kako bi cijelu zemlju pripremila za moguće izbijanje rata, izjavio je za Sky News britanski ministar oružanih snaga Alistair Carns. Naglašavajući ulogu koju bi civili morali odigrati u velikom sukobu, Carns je rekao da vojska, mornarica i zrakoplovstvo regira na krize, ali da "ratove dobivaju društva, industrije i gospodarstva".

"Sjena rata ponovno kuca na vrata Europe. To je stvarnost. Moramo biti spremni odvratiti ga", poručio je Carns.

Njegov komentar uslijedio je nakon što je čelnik NATO-a, Mark Rutte, u četvrtak poručio saveznicima da se Europa mora pripremiti za sukob s Rusijom u razmjerima kakve su "podnijeli naši djedovi i pradjedovi" – referirajući se tako na Prvi i Drugi svjetski rat.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Porast neprijateljskih aktivnosti

Prema Carnsu, ovu prijetnju potvrđuje veliko otkriće Velike Britanije da je nivo neprijateljske obavještajne aktivnosti – poput špijuniranja, hakerskih napada i fizičkih prijetnji – usmjerenih protiv njezinih oružanih snaga i Ministarstva obrane porastao za više od 50 posto u posljednjih godinu dana.

Glavni osumnjičeni su Rusija, Kina, Iran i Sjeverna Koreja. Kako bi ojačala svoju sposobnost otkrivanja i ometanja obavještajnih operacija neprijateljskih država, britanska vlada pokreće novu protuobavještajnu jedinicu obrane.

Britanija situaciju pokušava riješiti i kroz pripremu društva. "Trenutno se provodi niz aktivnosti između Ministarstva obrane, Vladinog ureda i pristupa koji obuhvaća cijelo društvo, a tiču se značenja sukoba te uloge svakog pojedinca u društvu ako bismo išli u rat i pripremali se za njega", rekao je.

Povratak na hladnoratovske planove?

"Ne radi se samo o angažiranju vojske, već o zaštiti svakog pedlja našeg teritorija. Taj posao je trenutno u tijeku i ubrzano se razvija", zaključio je.

Velika Britanija je nekada imala sveobuhvatan plan za prijelaz iz mira u rat. Takozvana Vladina ratna knjiga (War Book), razvijana desetljećima, sadržavala je upute za sve dijelove društva, od vojske i policije do škola, bolnica, pa čak i umjetničkih galerija. Međutim, nakon završetka Hladnog rata, vlada ju je prestala primjenjivati. Carns je naglasio da bi Britanija mogla ponovno uvesti takve smjernice.

Realnost bez zastrašivanja

Carns je istaknuo da mnogi ljudi u Velikoj Britaniji ne vide, ne čuju ili ne osjećaju opasnosti, čak ni dok bjesni rat u Ukrajini koji utječe, između ostalog, na cijenu goriva.

"Moramo to približiti ljudima da razumiju, ne da bismo ih prestrašili, već da budu realistični i shvate odakle te prijetnje dolaze i zašto su obrana i pristup koji obuhvaća cijelo društvo toliko važni", rekao je Carns.

POGLEDAJTE VIDEO: Brzi i (ne)mogući izbori? Ovaj čovjek bi mogao biti najozbiljniji protukandidat Zelenskom