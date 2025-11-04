Hrvatski trener dobio otkaz samo četiri mjeseca nakon što su mu vratili posao

Hrvatski trener Ivan Prelec dobio je otkaz u danskom prvoligašu Vejle BK.

Prelec je dobio otkaz poslije loših rezultata zbog kojih je taj klub pao na dno ljestvice.

Prelecu je to bio drugi mandat na klupi tog kluba. Prvi put je Vejle napustio u rujnu 2024. godine, a sada je dobio otkaz nakon četiri mjeseca i 17 odigranih utakmica u prvenstvu.

Nihje mu pomoglo ni to što je bio jako uspješan u tamošnjem Kupu, u kojemu je stigao do osmine finala.

Prelec je u Vejle stigao nakon što je jednu sezonu vodio drugu momčad zagrebačkog Dinama. Ranije je vodio Istru, Goricu i bio pomoćnik u varšavskoj Legiji.

