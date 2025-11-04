Yamalov ludi život: Zvijezdi Barcelone otac dovodi maćehu samo pet godina stariju od Laminea

Lamine Yamal, mladić koji je u srpnju ove godine tek navršio 18, skupio je u svojim 'srednjoškolskim godinama' toliko životnih promjena i iskustava kakva mnogi ne skupe za u cijelom životu.

No, jedan pogled na bankovni račun okreće tužno i namršteno live u nasmiješeno, a najnoviji razlog za veselje dobio je i od svog oca koji je objavio zaruke s novom djevojkom.

Mounir Nasraoui, Lamineov otac, objavio je fotografiju sa svojom partnericom i dva emotikona: jedan s crnim srcem, a drugi sa zaručničkim prstenom.

Mounirova odabranica zove se Khristina i ima 23 godine, 16 godina manje od njega. Mounir je medijski tip, poznat na društvenim mrežama koji svom sinu u život dovodi maćehu koja je od Laminea starija svega pet godina.

Vjenčanje se dakle sprema, a vijest je očekivano dobila i puno komentara na društvenim mrežama.

"Kakva kombinacija", "Čestitam"... ili: "Jadni Lamine, još jedna usta za nahraniti...", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Yamal je u listopadu bio i u Hrvatskoj. Jedan od najboljih igrača današnjice koji je s 18 godina zamalo osvojio i Zlatnu loptu objavio je story na svom Instagramu, na kojem je bilo vidljivo kako je 18-goodišnjak uživao u letu helikopterom iznad Kornata. S njim je bila i njegova djevojka, sedam godina starija argentinska pjevačica Nicki Nicole.

U međuvremenu ga je argentinska zvijezda ostavila, a on si je odlučio pokloniti 10,5 milijuna eura vrijednu vilu u kojoj su nekada žvijeli stretno zaljubljeni Gerard Pique i Shakira. Uselio se Lamine s rođakom i prijateljem i uživa s 18-godina na leđima i zvijezdanim životom.