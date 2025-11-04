FREEMAIL
'ZAVRŠNA FAZA' /

Požar u Svetoj Nedelji je pod kontrolom: 'Čeka nas sanacija oba skladišta do dugo u noć'

Požar je krenuo iz Svete Nedelje ali se dim brzo širi prema Zagrebu koji je udaljen 15-ak kilometara zračne linije. Zato su i građani zapadnog djela glavnog grada dobili upozorenja. Gusti crni dim se nastavio širiti preko obronaka Medvednice prema Zagorju, pa su upozoreni i stanovnici Donje Bistre.

Dim se vidio s udaljenosti veće od 10-ak kilometara iz svih smjerova, pa tako i iz susjedne Slovenije. Stanovnicima koji su dimu bili najizloženiji stizala su upozorenja na mobitel, zbog mogućih štetnih čestica i narušene kvalitete zraka.

Savjetovano im je da zatvore prozore, a oni koji žive u neposrednoj blizini da se nipošto ne približavaju mjestu gdje je izbio požar. Poruke se poslane putem sustava za rano upozoravanje na opasnost i krize.

 

4.11.2025.
19:41
RTL Danas
PožarSveta NedeljaVatrogasci
