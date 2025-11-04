Naša reporterka u centru Beograda: 'Pogledajte prema kome je licima okrenut policijski kordon...'

NAPETO U SRBIJI /

U Beogradu i dalje vlada napeta atmosfera dok se večeras očekuje novo okupljanje građana ispred srbijanske Skupštine. Prosvjednici već više od godinu dana traže iste odgovore i pravdu, a posljednjih dana pružaju podršku Dijani Hrki, majci jednog od 16 poginulih u tragediji koja je potresla zemlju.

Dijana Hrka već treći dan štrajka glađu u šatoru postavljenom ispred Skupštine, a građani tijekom cijelog dana dolaze pružiti joj podršku. U večernjim satima okuplja se nekoliko stotina ljudi, s obzirom na to da mnogi dolaze nakon posla.

S druge strane ograde, u prostoru koji pristaše vlasti nazivaju Ćaciland', okupljaju se simpatizeri predsjednika Aleksandra Vučića. Policija je blokirala prolaz prema ogradi, a primjetna je i promjena u osiguranju, umjesto redovne policije, sada se ondje nalaze jedinice za razbijanje demonstracija.

Policija okrenuta prema građanima i studentima

Posebno je uočljivo da je policijski kordon okrenut licima prema građanima i studentima, odnosno prema Dijani Hrki i onima koji joj daju podršku, dok štiti skup pristaša vlasti. 'Ćaciland' se proteže od Pionirskog parka sve do platoa ispred Skupštine, zbog čega je blokirana jedna od najprometnijih ulica u glavnom gradu.

Dvostruki kriteriji vide se na primjeru zastupnika iz vladajućeg SNS-a koji je također započeo štrajk glađu, no njemu je, za razliku od Hrke, dopušteno biti ispred samog ulaza u Skupštinu.

Tijekom večeri očekuje se nastavak okupljanja građana, a najavljeno je i da će iz Novog Sada stići dodatni sudionici. Za sutra je najavljen i veliki skup pristalica Aleksandra Vučića u 17 sati u Ćacilendu”, na što će građani odgovoriti vlastitom prisutnošću s druge strane ograde.

