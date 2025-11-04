MOOOLIM!? /

Nitko ih ne želi! Odbile ih Kanada, Japan i Tenerife: Francuske orke osuđene na smrt u zatočeništvu

Same i napuštene. Svi ovih dana pričaju o dvije orke koje bi mogle umrijeti zarobljene u napuštenom zabavnom parku u Francuskoj.

Wiki i Keijo nekada su nastupali pred publikom. Sada publike nema, a oni su već godinu dana zarobljeni u bazenu u kojem i dalje izvode trikove koje su naučili. Nakon novog francuskog zakona koji brani određene programe sa životinjama, park je zatvoren, a rješenja nema. Pokušali su orke prebaciti na Tenerife, u Japan i Kanadu ali dobili su odbijenicu. Nitko nema mjesta za njih. U ocean ne mogu, jer su rođene u zabavnom parku, pa bi im to bio šok i vjerojatno bi uginuli. Ostavljeni su da umru u zatočeništvu, u prljavoj i zagađenoj vodi,  upozoravaju aktivisti koji se već neko vrijeme bore za slobodu ovih orki. 

 

 

