Prije godinu dana nitko ga nije šljivio niti 1 posto, ali doslovno. Danas? Postao je Trumpova najgora noćna mora

"Zovem se Zohran Mamdani i natječem se za gradonačelnika", hodao je ulicama New Yorka i zaustavljao ljude moleći ih za trenutak pažnje. 4. studenog lani nitko ga nije šljivio niti 1 posto, doslovno.

Od nepoznatog člana skupštine koji trči maraton, godinu kasnije stigao je do jednog od najvećih političkih trijumfa u novijoj američkoj povijesti. Jedna od istaknutijih rečenica u pobjedničkom govoru bila je - "u trenutku političke tame, New York će biti svjetlo!"

Foto: Richard B. Levine/imago Stock&people/profimedia

S 34 godine najmlađi na čelu New Yorka u više od stoljeća. Supruga koju je upoznao preko dating aplikacije prva je Gen Z prva dama. Ovdje je na stejdžu s roditeljima indijskog porijekla - grad će prvi put voditi musliman.

"New York će ostati grad imigranata. Grad koji su izgradili imigranti, koji pokreću imigranti. I od večeras - grad kojim upravlja imigrant!", rekao je u govoru, uz burno odobravanje oduševljenih pristaša.

S taksistima u trećoj smjeni

Aktivist i neuspješni hip-hoper koji repa o svojoj baki postaje gradonačelnik - da, moglo bi se reći da priča o Mamdaniju ima elemente bajke. A svodi se na kampanju za udžbenike - i on i tisuće volontera koji su mu se pridruživali išli su od vrata do vrata, s biračima se družio licem u lice u svih pet njujorških okruga, čak i u samom finišu, kao prije neki dan s taksistima u trećoj smjeni.

Svojim ambicioznim planovima pridobivao je glasače, i to na raznim jezicima, od urdua, španjolskog do arapskog.

Foto: Liri Agami/mediapunch/imago Stock&people/profimedia

"Učinit ću ovaj grad pristupačnim. Njujorčani se bore da si priušte hranu, odjeću i smještaj. Borim se da to promijenim - zamrzavanje stanarina, besplatni autobusi, univerzalna skrb o djeci i jeftinije namirnice", pričao je u jednom spotu na urdu jeziku. "Moje ime je Zohran Mamdani i kandidat sam za gradonačelnika", govorio je na izvrsnom španjolskom, a onda i na arapskom o tome da je "život u New Yorku postao skup za sve, i postalo je teško živjeti u gradu i odgajati djecu".

Ne samo što je uspio pogoditi probleme prosječnih Njujorčana, znao je i kako doprijeti do ljudi, i to mu je najveća snaga.

"On je karizmatičan i šarmantan kandidat. Priča mu je sjajna, od 1 posto je došao do pobjede na ovim izborima, svrgnuo je establišment", tumači Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Za Noć vještica obišao šest gay barova

Kako? Između ostalog i neviđenom, kronično online kampanjom na društvenim mrežama. Kupao se u odijelu u oceanu kako bi kreativno podcrtao obećanje o zamrzavanju stanarina, organizirao je potragu za blagom po gradu što je privuklo tisuće ljudi, a za Noć vještica prošlog vikenda, obišao je šest gay barova diljem Brooklyna. Svima koji su ga tamo vidjeli, bilo je jasno zašto je "Trumpova najgora noćna mora".

"On je komunist. On je pokvaren i prljav. On je komunist", govorio je o njemu predsjednik prije par dana. Današnja reakcija bila je umjerenija.

Foto: Andrew Schwartz/splashnews.com/splash/profimedia

"Ne mislim da je to bilo dobro za republikance. Ne mislim da je dobro. Nisam siguran da je bilo dobro za ikoga. Ali imali smo zanimljivu večer i mnogo smo naučili", rekao je Trump.

Mamdani je Trumpu, s druge strane, još sinoć pokazao zube. "Donald Trump, znam da gledaš ovo, imam dvije riječi za tebe: pojačaj zvuk", poručio mu je izabrani gradonačelnik.

'Ovo je poruka'

Bez obzira na jako ambiciozne planove, na optužbe da je komunist ili antisemit, na ograničenu moć koju će imati kao gradonačelnik, ima šanse napraviti velike stvari, ako ne posustane.

"Trebao bi napadati, napadati i napadati. Kada se nešto ne ostvari, objasni zašto. 'To je zato što ove tipove plaćaju oligarsi', 'to je zato što nas milijarderi blokiraju', 'to je zato što...'. To treba raditi", smatra McClain Brown.

Ako pritom središtu globalnog kapitalizma da nešto ljudskije lice, bit će uspjeh. Kao i ako demokratsku stranku pomakne ulijevo. "Status quo ne valja. Ovo je poruka. Trump je također poruka da nitko ne voli status quo. Zato ga prestanite štititi. Odmaknite se", zaključuje Brown.

Njujorški izbori su inače privukli gotovo duplo više birača nego prije četiri godine, a Mamdani je osvojio više od milijun glasova, prvi put nakon više od pola stoljeća. Njegovo vrijeme je definitivno stiglo.