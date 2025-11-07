Bojana Gregorić Vejzović: 'Djeca su danas puno pametnija i informiranija nego što smo mi bili'

PODCAST OFFLINE /

U prvoj epizodi novog podcasta 'Offline', koji se bavi problemima roditeljstva, gostovala je glumica Bojana Gregorić Vejzović. U iskrenom razgovoru s reporterkom Ivanom Ivandom Rožić, Bojana je podijelila svoja iskustva kao majka dvoje tinejdžera, 19-godišnjeg sina i 15-godišnje kćeri, te otkrila s kakvim se sve izazovima suočava u svijetu u kojem tehnologija dominira odrastanjem.

