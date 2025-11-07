Vukovar ispraća ubijenog Zorislava (20): Njegovi suborci prisjetili se ratnih dana

POGUBLJEN NA OVČARI /

S hrvatskom zastavom u rukama majka pokapa sina, a Hrvatska svog heroja. Hrvatski branitelj i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier napokon ima posljednje počivalište - među svojim suborcima, u gradu za koji je dao život.

U Vukovaru će biti emotivno i danas kada će biti pokopan i ekshumirani Zorislav Gašpar koji je imao samo dvadeset godina kada je ubijen. Razgovarali smo s njegovim suborcima Nikolom Margarinom i Želimirom Kuđerskim