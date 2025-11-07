FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGUBLJEN NA OVČARI /

Vukovar ispraća ubijenog Zorislava (20): Njegovi suborci prisjetili se ratnih dana

S hrvatskom zastavom u rukama majka pokapa sina, a Hrvatska svog heroja. Hrvatski branitelj i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier napokon ima posljednje počivalište - među svojim suborcima, u gradu za koji je dao život. 

U Vukovaru će biti emotivno i danas kada će biti pokopan i ekshumirani Zorislav Gašpar koji je imao samo dvadeset godina kada je ubijen. Razgovarali smo s njegovim suborcima Nikolom Margarinom i Želimirom Kuđerskim

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.11.2025.
6:00
Bojan Uranjek
VukovarBraniteljDomovinski RatOvčara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx