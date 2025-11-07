Istražni zatvor za osumnjičene za napad u Split: Je li među njima bilo hrvatskih branitelja?

SRAMOTAN INCIDENT /

A zbog sramotnog napada na Danima srpske kulture u Splitu i sudionike među kojima su bila i djeca - određen je istražni zatvor za osumnjičene.

Policija je dosad kazneno prijavila ukupno devet osoba, a Županijski sud u Splitu svima im je odredio zadržavanje iza rešetaka u trajanju od mjesec dana. I to zbog mogućnosti ponavljanja nedjela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Svi su prijavljeni zbog nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Sva devetorica su muškarci u dobi od 23 do 59 godina. Policija i dalje traga za ostalima, s obzirom na to da svjedoci navode da je na kulturnu manifestaciju upala skupina od 50 do 100 ljudi koji su zabranili događaj.

Je li među njima bilo hrvatskih branitelja?

Neven Camb, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu: "Ja nemam podatak jesu li oni bili hrvatski branitelji, imam samo podatak da se radi o osobama rođenih u rasponu mod 1966.-2002."

"Žalbe jos uvijek nisu dosle ja o tome nemogu komenitari", dodao je.