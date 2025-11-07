U Hrvatskoj eksplodirala cijena proizvoda bez kojeg je kuhanje nezamislivo: Znamo i razlog

Maslac se topi, ali ne samo u mikseru nego i u kalkulacijama slastičara. Svaki gram u Hrvatskoj danas vrijedi čak 36 posto više u odnosu na cijenu europskog prosjeka.

"U Hrvatskoj cijena maslaca ovisi o tome iz kojeg tržišta dolazi, cijena nam se kreće između osam i 11 eura za kilogram i to nas ljuti i na neki način omalovažava. Mi se moramo prilagoditi tim cijenama i u njima plivamo s našim proizvodima", objašnjava vlasnik slastičarnice u Sesvetama Darko Židak.

Nabavne cijene prisiljavaju slastičare na kompromis, pa dio proizvoda dok se ne stabilizira cijena povlače iz prodaje.

"Prilagodili smo srednje cijene, na nekim kolačima dobivamo, na nekima smo na nuli. One s kojima gubimo njih ni ne proizvodimo, ili ih proizvedemo u malim količinama i za njih odredimo cijenu koja pokriva te troškove", dodaje Židak.

Zašto smo skuplji od većine Europe?

Hrvatski maslac jedan je od najskupljih u Europi. Veleprodajna cijena prema Eurostatu u prosjeku za Hrvatsku iznosi 8,33 eura. Jeftiniji je u Španjolskoj, Njemačkoj i Francuskoj, dok je europski prosjek za kilogram 5,44 eura.

Analitičari tvrde da je glavni razlog zbog kojeg odskačemo po cijeni od ostatka Europe domaća proizvodnja.

"Mi nemamo vlastitu proizvodnju, nivo mlijeka i mliječnih proizvoda kreće se oko 50 posto zadovoljavanja naših potreba. Naša prerađivačka industrija proizvodi male količine, i te male serije imaju jedinični trošak proizvodnje znatno veći nego što je to u zemljama u kojima su velike industrije i velike serije", upozorava konzultantica u poljoprivredno-prehrambenoj industriji Zvjezdana Blažić.

Prema podacima Croatiastočara, godišnja potrošnja maslaca u našoj zemlji iznosi oko osam tisuća tona, od čega više od pet tisuća tona dolazi iz uvoza.

'Morate negdje kompenzirati'

"Maslaca na lageru nema i onda s obzirom na to da imate veliku količinu proizvoda s niskom dodanom vrijednošću, morate negdje kompenzirati, a to je maslac. Slična situacija je i sa sirevima. Udio proizvodnje naše mliječne industrije u odnosu na Europu je značajno manja", navodi predsjednik Croatiastočara Branko Bobetić.

Pakiranje od 250 grama lani se u trgovinama prodavao za dva eura, trenutačno se prodaje za tri, dok mu cijena u nekim dućanima na obali doseže i šest eura, pokazuju podaci s aplikacije Usporedi cijene.

"Cijena sirovine uvijek utječe i na cijenu finalnog proizvoda, ali nije jedini razlog zbog kojeg se cijene mijenjaju i kod nas se slabo cijene usklađuju u slučajevima kada cijene u Europskoj uniji ili na globalnoj razini padaju, i to moramo priznati", govori Blažić.

S toga se nitko i ne usudi prognozirati koliko će maslac koštati u prosincu, kada potražnja zbog blagdana dosegne vrhunac.

