Sve više Hrvata ima ozbiljan problem: 'Ovo je najvažnije što sada možete napraviti'

Dan jednostavno nema dovoljno sati – poručuje većina Hrvata, a najveći teret nose zaposlene majke.

Besima Imširović, šefica kuhinje i majka, otkriva nam što njoj čini stres: "Od posla, do čišćenja doma, kuhanja ručka, treba mi za to i 24 sata bez spavanja! Odmorim samo kad mi tijelo kaže da je dosta."

I nije jedina. Gotovo 60 posto žena osjeća visoku razinu stresa, u odnosu na 48 posto muškaraca, pokazuje novo istraživanje portala MojPosao i udruge CESI.

Poduzetnica, majka i baka Marica Glasnović primjećuje:

"Hoćemo učiniti sve, a nekad se i precijenimo. Žao vam je da ne učinite neke stvari za obitelj i sve, uvijek je stres prisutan kod žena." Priznaje da i njoj tijelo često kaže jednostavno "ne".

Psihologinja potvrđuje da se u praksi na stres više žale žene – zbog više uloga tijekom dana – dok se muškarci češće žale na poslovnu i financijsku odgovornost.

Muškarci potiskuju emocije

Psihologinja Ida Juranić kaže da se simptomi različito manifestiraju: "Muškarci potiskuju svoje emocije pa osjećaju veću napetost u tijelu. Javljaju nam se zbog popratnih simptoma."

Alen Mrvac, PR specijalist portala MojPosao, dodaje:

"Iako muškarci u sve većoj mjeri preuzimaju kućanske poslove i brigu o djeci, muškarcima najviše stresa stvara stres na poslu, pitanja vezana uz promaknuće i općenito stvari vezane uz njihovu karijeru, dok ženama prvenstveno stres stvara briga o djeci te kućanski poslovi."

No, naši muški sugovornici priznaju – i oni itekako osjećaju stres.

Saša, instruktor u autoškoli, smatra da su muškarci ipak malo nervozniji: "Što u prometu, što u životu."

Mario Šutalo, fizioterapeut i edukator, priznaje da njega stresira sve: "Neki dan sam pročitao neku studiju da su osobe između 25 i 31 godine u današnje vrijeme pod razinom stresa kakvom su bili psihijatrijski bolesnici 50-ih prošlog stoljeća."

Kronični stres - umor i nakon odmora

Psihologinja upozorava: do kroničnog stresa došlo je ako i dalje osjećamo umor i nakon odmaranja – kada iscrpljenost traje tjednima ili mjesecima. Zato je najvažnije na vrijeme reći – dosta.

Psihologinja Juranić savjetuje:

"Ono što bih svakako preporučila su mikropauze tišine – da ljudi budu barem deset minuta posvećeni sebi, bez ekrana, u tišini i svom miru. Tu je i šetnja prirodom, san, jako je bitno provoditi higijenu spavanja svakodnevno, osam sati, plus jedan ili dva ovisno kome treba."

Nekad je luksuz bliže nego što mislimo. I krije se u malim stvarima.

Besima s početka priče dodaje svoje male antistres trikove: "Skuhaj si čaj, sjedni na terasu, uzmi dekicu i upali svijeću."