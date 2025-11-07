Zorislav (20) je u rat krenuo s očuhom, zajedno su ubijeni na Ovčari: 'Bio je fajter s minobacačem'

S hrvatskom zastavom u rukama majka pokapa sina, a Hrvatska svog heroja. Hrvatski branitelj i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier napokon ima posljednje počivalište - među svojim suborcima, u gradu za koji je dao život.

Tisuće su mu došle odati počast. Branitelji, invalidi, navijačke skupine, političari i obični građani - čovjeku koji nije dobro znao ni jezik, ali Hrvatsku nije htio ostaviti, čak i kad je mogao.

U Vukovaru će biti emotivno i danas kada će biti pokopan i ekshumirani Zorislav Gašpar. S njegovim suborcima Nikolom Margarinom i Želimirom Kuđerskim razgovarao je reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek.

Kažu da je Zorislav bio odličan u rukovanju minobacačem, što je potvrdio i suborac Margarin, koji ga je nazvao "fajterom". "Čovjek je golim rukama navodio bez navođenja mine, pucao je. Imali smo jedan napad u noći. Pucali su, a mi smo trčali. Trpali su po nama, nismo znali je li naša ispaljena granata ili njihova. Dečko je bio izvrstan,bili smo stalno zajedno", kazao je.

Dodao je da je hrabri 20-godišnjak pobjegao iz JNA i došao u njihovu brigadu. Tijekom rata već je bio lakše ranjen.

"Svima je bio dobar i dizao nam je moral", dodao je emotivni suborac.

U rat krenuo s očuhom: Zajedno su ubijeni

Riječi hvale o mladom branitelju ima i Kuđerski koji je također bio zarobljen. Zadnji je put Zorislava vidio u listopadu '91. "On je bio lakše ranjen u desnu ruku. Poslije sam čuo da je teže ranjen nakon čega je završio u bolnici. Nakon pada Vukovara je odveden na Ovčaru", prisjeća se mučnih detalja.

Od tad se Zorislavu gubi svaki trag.

Mladić je u rat krenuo zajedno sa svojim očuhom koji nažalost još uvijek nije pronađen. "Za njegovim očuhom Damjanom se još uvijek traga. Zajedno su završili na Ovčari. Mučki su mučeni i ubijeni. Njegova majka nije doživjela da ga pokopa", ističe Kuđerski.

Osjećaji uoči ispraćaja su teški. Suborac Kuđerski kaže da mu je drago što će dobiti svoje mjesto, na kojemu će mu moći zapaliti svijeću. "S druge strane smo ponosni. Zato poručujemo mladima da pamte borce i da pamte povijest", zaključuje vukovarski branitelj.

