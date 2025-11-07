FREEMAIL
NAKON 34 GODINE /

Tužni prizori s pokopa vukovarskog branitelja: Zvonimiru Gašparu sada se može zapaliti svijeća na grobu

Na vukovarskom Memorijalnom groblju u petak je sahranjen Zorislav Gašpar uz vojne počasti

7.11.2025.
14:00
RTL Danas
Davor Javorovic/pixsell
Obitelj, suborci i prijatelji oprostili su se od Zorislava Gašpara na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas

20-godišnji heroj obrane Vukovara nakon najžešćih bitki i ranjavanja, odveden je 1991. godine iz vukovarske bolnice i ubijen na Ovčari.

Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas

Nakon 34 godine pronađeni su i identificirani njegovi posmrtni ostaci zajedno s jučer sahranjenim Jean-Michelom Nicolierom, a na vukovarskom Memorijalnom groblju u petak je sahranjen Zorislav Gašpar uz vojne počasti. 

Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas
Foto: Rtl Danas

"Teško je, daleko od toga. I jučer je bilo teško i danas pogotovo jer sam bio s njim i na minobacačima i na drugim stvarima. Bili smo skupa na sajmištu... Stvarno je bio pravi, nema se tu što reći. Ne znam kako bih to opisao, ali dečko je bio stvarno ono što se rijetko može vidjeti. I srcem je išao, trčao, baš se borio za to, za tu Hrvatsku našu", rekao je njegov suborac Nikola Margarin susprezajući suze.

Memorijalno GrobljeVukovarBraniteljPosmrtni Ostaci
