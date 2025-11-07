Tužni prizori s pokopa vukovarskog branitelja: Zvonimiru Gašparu sada se može zapaliti svijeća na grobu

Obitelj, suborci i prijatelji oprostili su se od Zorislava Gašpara na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

20-godišnji heroj obrane Vukovara nakon najžešćih bitki i ranjavanja, odveden je 1991. godine iz vukovarske bolnice i ubijen na Ovčari.

Nakon 34 godine pronađeni su i identificirani njegovi posmrtni ostaci zajedno s jučer sahranjenim Jean-Michelom Nicolierom, a na vukovarskom Memorijalnom groblju u petak je sahranjen Zorislav Gašpar uz vojne počasti.

"Teško je, daleko od toga. I jučer je bilo teško i danas pogotovo jer sam bio s njim i na minobacačima i na drugim stvarima. Bili smo skupa na sajmištu... Stvarno je bio pravi, nema se tu što reći. Ne znam kako bih to opisao, ali dečko je bio stvarno ono što se rijetko može vidjeti. I srcem je išao, trčao, baš se borio za to, za tu Hrvatsku našu", rekao je njegov suborac Nikola Margarin susprezajući suze.