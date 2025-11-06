Hrvatska ti kaže hvala: Majka heroja Domovinskog rata ostvarila je davnu želju

Gotovo 34 godine čekala je majka Jean Michela Nicoliera dan kada će pokopati sina. Uručena joj je zastava zemlje koju je došao braniti, iako nikad prije u njoj nije bio, ispaljeni su počasni plotuni.

Uz majku su bili i Jean Michelovi suborci, prijatelju su se zadnji put obratili. "Pozdravi sve dečke gore u raju. Mogu misliti koliko je ovih puno godina otkad ste gore bilo zafrkancije i smijeha. Brate, volimo te", rekao je Igor Široki, dok je Damir Radnić kazao: "A oni koji su te ubili mrtvi u strahu hodaju, koji jadnici. A ti i mrtav si živ i nestao, a sveprisutan. I stranac, a tako nam razumljivo govoriš".

Posebno teško bilo je onima koji su uz Jean-Michela bili kada je ranjen. "Zadnji njegov zapovjednik, zajedno smo ranjeni 9.11. nas četvorica. Bio je dobri duh postrojbe. Naš Francuz, ali koliko Francuz, toliko je bio i Hrvat", rekao je Stjepan Antolić.

Mogao je pobjeći, a nije

Jer suborci su još jednom podsjetili da je Jean Michel mogao iz bolnice i iz opkoljenog grada. "Ponudio mu da mu napravimo novinarske iskaznice, cijelu opremu, i da bude reporter. Odbio je. Gledao sam ga i rekao mu 'Jean, mi padamo, naša nova država nije toliko jaka, ne može pomoći, mi padamo, razmisli dobro'. Ostao je dosljedan", ispričao je Zvonko Ćurković, ratni zapovjednik Vukovara.

Dio pogreba bio je i na francuskom. U ime države, od Jean Michela oprostio se ministar branitelja Tomo Medved: "Tvoj lik ostat će u svakom domu, u svakom srcu koje zna da je sloboda nije darovana, već je plaćena krvlju najboljih. Hrvatska ti kaže - hvala."

Nakon što je pokopan, mnogima je i dalje teško prihvatiti da je njegov ubojica Spasoje Petković Štuka slobodan. Srbija ga promijenjenog identiteta štiti kao krunskog svjedoka iz beogradskog procesa za zločine na Ovčari. "Jean Michel Nicolier odabrao je boriti se za Hrvatsku, ali bio je Francuz, a Francuska ne zaboravlja svoju djecu", rekao je Fabien Fiesch, francuski ambasador u Hrvatskoj.

Tisuće mu se poklonile

Istraga u Hrvatskoj prekinuta je zbog nesuradnje Srbije još 2019., sada su je preuzele francuske institucije. "To podliježe pod načelo univerzalne jurisdikcije, može ga po tome goniti a može i zbog činjenice da je riječ o francuskom državljaninu", rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Kako je Nicolier bio u HOS-u, njihovi pripadnici došli su iz cijele Hrvatske. Bili su tu i drugi branitelji, bili su izbornik reprezentacije i Marko Perković Thompson, bili su tu i obični građani sa svih strana, neki i iz inozemstva. "Da kažem veliko hvala Vukovaru, svim palim borcima. Jeanu posebno. Volio je našu državu kao i mi", rekla je Ružica iz Graza. "Vjerujem da negdje gore, među zvijezdama, sja Michelova zvijezda koja nas prati i nadam se da nam se smije", rekla je Antonija iz Zagreba.

Njegov osmijeh pamtit će svi koji su ga znali. A majka Jean Michela Nicoliera od danas ima gdje doći i zapaliti svijeću.

