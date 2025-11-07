FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OČEKIVANO? /

Održan sastanak nakon poraza od Celte. Zna se sudbina Kovačevića

Održan sastanak nakon poraza od Celte. Zna se sudbina Kovačevića
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Utakmice protiv Celte je prvi europski poraz Dinama ove sezone i prvi put da je netko na poluvremenu vodio s tri razlike na Maksimiru godinama unazad

7.11.2025.
19:36
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Dinamu je nakon 0:3 poraza protiv Celte Vigo na Maksimiru održan sastanal između trenera Marija Kovačevića i predsjednika Zvonimira Bobana.

Kako tportal prenosi zaključak tog sastanka je da u klubu nema nikakvog govora o smjeni trenera te se Kovačević vratio normalnim aktivnostima i već priprema važno gostovanje kod Istre u sklopu 13. kola SuperSport HNL-a. Utakmice protiv Celte je prvi europski poraz Dinama ove sezone i prvi put da je netko na poluvremenu vodio s tri razlike na Maksimiru godinama unazad. 

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO:  Poluvrijeme iz noćne more za Dinamo protiv Celte

 

Mario KovačevićDinamoZvonimir BobanEuropska LigaHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OČEKIVANO? /
Održan sastanak nakon poraza od Celte. Zna se sudbina Kovačevića