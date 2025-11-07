Održan sastanak nakon poraza od Celte. Zna se sudbina Kovačevića

U Dinamu je nakon 0:3 poraza protiv Celte Vigo na Maksimiru održan sastanal između trenera Marija Kovačevića i predsjednika Zvonimira Bobana.

Kako tportal prenosi zaključak tog sastanka je da u klubu nema nikakvog govora o smjeni trenera te se Kovačević vratio normalnim aktivnostima i već priprema važno gostovanje kod Istre u sklopu 13. kola SuperSport HNL-a. Utakmice protiv Celte je prvi europski poraz Dinama ove sezone i prvi put da je netko na poluvremenu vodio s tri razlike na Maksimiru godinama unazad.

