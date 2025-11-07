Prekrasni kadrovi spektakla na jugu: Stara jezgra Dubrovnika obasjana posebnim efektima

'PODMORSKI GRAD' /

A prekrasni kadrovi stižu s još jednog spektakla i to na jugu. Od dubrovačkih zidina do Straduna sve je u znaku LUMIART festivala svjetla. Tema ovogodišnjeg festivala je “Podmorski grad” a stara gradska jezgra pod zaštitom UNESCO-a obasjana je posebnim svjetlosnim efektima. Uz impresivne vizualne projekcije pred palačom Sponza ljubitelji jazza će doći na svoje.

Tijekom tri dana festivala, od 18 do 23 sata, šetnja Stradunom, trgovima, starim palačama i kulturnim ustanovama postat će posebno iskustvo uz mnoštvo svjetlosnih, zvučnih i interaktivnih programa. Raznovrsne instalacije svjetski priznatih multimedijalnih umjetnika će pretvoriti Grad u podmorsku oazu koja spaja povijest, znanost i budućnost.