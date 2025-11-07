FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PODMORSKI GRAD' /

Prekrasni kadrovi spektakla na jugu: Stara jezgra Dubrovnika obasjana posebnim efektima

A prekrasni kadrovi stižu s još jednog spektakla i to na jugu. Od dubrovačkih zidina do Straduna sve je u znaku LUMIART festivala svjetla. Tema ovogodišnjeg festivala je “Podmorski grad” a stara gradska jezgra pod zaštitom UNESCO-a obasjana je posebnim svjetlosnim efektima. Uz impresivne vizualne projekcije pred palačom Sponza ljubitelji jazza će doći na svoje.

Tijekom tri dana festivala, od 18 do 23 sata, šetnja Stradunom, trgovima, starim palačama i kulturnim ustanovama postat će posebno iskustvo uz mnoštvo svjetlosnih, zvučnih i interaktivnih programa. Raznovrsne instalacije svjetski priznatih multimedijalnih umjetnika će pretvoriti Grad u podmorsku oazu koja spaja povijest, znanost i budućnost.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.11.2025.
20:38
RTL Danas
DubrovnikFestival Svjetla
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx