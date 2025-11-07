Širi se virus u Hrvatskoj, liječnik otkrio simptome: 'Prijetnja postoji, moramo biti spremni'

Sezona gripe u Hrvatskoj se pojačava. U pet tjedana zabilježeno je čak 666 prijava zaraze od čega su 44 pacijenta hospitalizirana. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da se takva brojka oboljelih uobičajeno javlja tek početkom prosinca. No dodaju da razloga za paniku nema, ali poručuju da svi koji se planiraju cijepiti - to ne odgađaju.

Na hitno cijepljenje su pozvani i svi stanovnici Velike Britanije jer u godinu dana broj smrtno stradalih porastao je za 118 posto. U Hrvatskoj je lani preminulo 68 osoba, a najgore je bilo 2018.-te kad je od posljedica zaraze gripom preminulo 107 osoba.

"Moj liječnik, doktor Čuš mi je preporučio prošle godine cijepljenje. Prvi put sam se cijepila protiv gripe i onda sam odlučila i ove godine. Do duše čekala sam skoro zadnji dan, ali znala sam da za mene ima ovdje jedno cijepivo još", kazala je Marija iz Zagreba.

"Gripa ne poznaje granice. Britanija nije tako daleko. Ona ide. Nju ne može ni carina, ni vojska, ni policija zaustaviti. Za sigurnost svako nek sebi odluči. Ja sam odlučio da idem na cijepljenje", kaže Ferenc iz Zagreba.

Uživo iz Doma zdravlja Centar u Zagrebu

Kakva je situacija i jesu li se cijepili građani kod liječnika obiteljske medicine, u Domu zdravlja Centar u Zagrebu.

Kada je kod vas počela sezona cijepljenja protiv gripe i koliko se vaših pacijenata to sada i cijepilo?

"Sezona cijepljenja protiv gripe tu kod mene počela je prije nekih tri tjedna. Zapravo počela je u cijeloj Hrvatskoj sa odmakom od par dana. U ovom trenutku kod mene cijepljeno je na nekih 180 pacijenata od predviđenih 250. Tako da u biti ide nekakvim ritmom koji smo i predvidjeli", kazao je liječnik obiteljske medicine Andrej Čuš.

U sporedbi s prošlom godinom, prema vašem mišljenju, je li ipak brojka tih zainteresiranih pacijenata veća ili slabija i što to uzrokuje?

"Praktički je, barem u mojoj ordinaciji, nekako interes jednak već čitav niz godina. Zapravo manje više su oni koji su se cijepili proteklih godina i proteklih sezona cijepe se i ove sezone. To su ljudi koji naprosto znaju da se u ovo doba godine cijepi, sami spontano i dođu, ali s druge strane primjećujem da ipak i mlađi ljudi, koji možda čak i nemaju pravo na besplatno cijepivo, počinju se više raspitivati o tom cijepivu pa samim tim iskazujući interes vjerojatno će biti i kandidati za cijepljenje što me jako veseli" kazao je Čuš.

Najčešći simptomi gripe

Što se tiče gripe, ima li li zaraženih već sada? Koliki je broj i koji su to najčešći simptomi?

"Dakle, nagli početak, visoka temperatura, malaksalost, duboko mišićni bolovi, glavobolja. Da, ima gripe i kod mene, već to je točno. Dakle, par ljudi je oboljelo od gripe, ali su dva od ta pacijenta već cijepljena ranije i da, dobili su gripu, ali to je bio izuzetno laki oblik koji praktički je prošao odmah u razine nekakve srednje prehlade", tvrdi liječnik.

Što se tiče situacije u Britaniji, tamo zdravstvena organizacija koja poziva ljude na hitno cijepljenje, upravo zato što je broj umrlih od lani znatno porastao. Postoji li nekakva prijetnja prema vašoj mišljenju i za Hrvatsku i koji su neki vaši savjeti za pacijente?

"Prijetnja postoji, to je istina. Dakle, prvo postavlja se pitanje iz kojeg razloga je tako veliki broj umrlih u Britaniji. Cijepljenje je jedan alat koji je moćan, koji je vrlo dostupan i koji je, po meni, vrlo plemenit i dobroga učinka i da, zaista se treba cijepiti, taj broj bi se značajno smanjio kad bi veliki broj ljudi bio procijepljen. Tako da, u pravilu, ne znam sad točno što je uzlog svemu tome u Britaniji, to ćemo vidjeti, ali definitivno moramo biti spremni odgovoriti na povećani broj pa i kod nas tu u Hrvatskoj", zaključuje dr. Čuš.