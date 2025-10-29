Opasna zarazna bolest opet u Europi: Upozorili na pojačan oprez, ovog puta nešto je sasvim drugačije

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) pozvao je na pojačan oprez nakon što je otkriven prvi slučaj lokalnog prijenosa bolesti majmunskih boginja (mpox) na području Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (EU/EGP).

Kako je ECDC objavio na svojim stranicama, lokalno stečeni slučajevi bolesti potvrđeni su u četiri zemlje. Španjolska je prijavila svoj prvi takav slučaj 10. listopada 2025., a Nizozemska 17. listopada 2025.

Nakon toga uslijedila su dodatna izvješća o dva slučaja u Italiji i jedan u Portugalu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ovaj razvoj situacije razlikuje se od ranije prijavljenih slučajeva povezanih s putovanjima između kolovoza 2024. i listopada 2025., koji su se uglavnom javljali među putnicima koji su se vraćali iz područja endemskih za mpox izvan Europske unije. Novi slučajevi zabilježeni su među muškarcima, od kojih se neki identificiraju kao muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima, a koji nemaju nedavnu povijest putovanja u endemska područja. To upućuje na mogućnost da se prijenos bolesti trenutačno odvija unutar seksualnih mreža muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima u europskim zemljama", objavio je ECDC.

Prijenos među homoseksualnim, biseksualnim i drugim muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima te njihovim društvenim mrežama nedavno je također prijavljen u Kaliforniji, SAD-u, nakon otkrivanja triju nepovezanih slučajeva.

Nizak rizik za opću populaciju

Iako je neposredni rizik za opću populaciju od zaraze nizak, ukupni rizik od infekcije umjeren je za muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima.

"Rizik od teškog oblika bolesti može biti veći za osobe koje žive s neliječenim HIV-om. Još uvijek postoje nepoznanice u vezi s prenosivošću i kliničkom ozbiljnošću ove verzije virusa u usporedbi s virusom koji kruži od 2022. godine. Među 29 slučajeva prijavljenih ECDC-u prije sadašnjih slučajeva, sedam je osoba bilo hospitalizirano radi liječenja, no zbog tako malog broja slučajeva svaka procjena težine bolesti ostaje nesigurna", upozoravaju i ECDC-a.

Nastavljaju: "Kako bi se spriječilo daljnje širenje, potreban je višestrani javnozdravstveni odgovor. To uključuje osiguravanje lako dostupnog testiranja, osobito u klinikama za spolno zdravlje, te aktivno nuđenje cijepljenja protiv mpoxa homoseksualnim, biseksualnim i drugim muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima. Pravovremeno prepoznavanje i izolacija novih slučajeva te praćenje kontakata radi njihova cijepljenja ključni su za kontrolu prijenosa bolesti."

Zdravstvene vlasti trebale bi, navode, blisko surađivati s organizacijama civilnog društva i zajednicama koje pružaju podršku muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima, kako bi se potaknula svijest i povećala stopa cijepljenja, koristeći pritom poštovan, nestigmatizirajući jezik i ciljane komunikacijske kanale.

Što su majmunske boginje?

Mpox ili majmunske boginje se najčešće prenose izravnim kontaktom – primjerice tijekom spolnog odnosa ili dodirom kože na kožu – s osobama koje imaju bolest.

"Cijepljenje pruža najbolju zaštitu, a osobe s povećanim rizikom od izloženosti, poput homoseksualnih, biseksualnih ili drugih muškaraca i transrodnih osoba koje imaju spolne odnose s muškarcima, trebale bi se aktivno informirati i cijepiti. Mogu provjeriti kod nacionalnih zdravstvenih vlasti ili klinika za spolno zdravlje tko ima pravo na cijepljenje i gdje ga može primiti. Liječnici bi trebali razmotriti mogućnost postekspozicijskog cijepljenja za bliske kontakte oboljelih, uključujući spolne partnere i osobe s duljim fizičkim ili visokorizičnim kontaktom, jer je dokazano da cjepivo pruža zaštitu i nakon izlaganja", navodi centar.

Upozoravaju i da bi seksualno aktivne osobe trebale bbiti svjesne simptoma ove bolesti i načina kako zaštititi sebe i druge.

Koji su simptomi majmunskih boginja?

Simptomi uključuju karakterističan osip (prištiće ili mjehuriće) na bilo kojem dijelu tijela, koji može biti ograničen na nekoliko lezija ili rasprostranjen, a ponekad ga prate povišena temperatura, kašalj, grlobolja, drugi simptomi slični gripi ili natečeni limfni čvorovi. Ako se pojavi neobičan osip, potrebno je potražiti liječničku pomoć i testiranje. Također je važno izbjegavati bliski fizički ili spolni kontakt s drugima dok se ne povuku svi simptomi.

POGLEDAJTE VIDEO