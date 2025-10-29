Mogao bi spasiti živote: Uskoro bismo mogli imati test za otkrivanje smrtonosnog oblika raka

Znanstvenici su razvili prvi test daha na svijetu koji može prepoznati rak gušterače u njegovim najranijim fazama – prije nego što se pojave simptomi. Ovaj napredni alat analizira uzorke daha tražeći specifične kemijske spojeve koji ukazuju na prisutnost bolesti.

Test, koji traje svega 30 sekundi, mogao bi se u roku od pet godina početi primjenjivati u ordinacijama obiteljskih liječnika diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Trenutačno se provodi veliko ispitivanje u sklopu NHS-a, u kojem sudjeluje 6000 pacijenata, prenosi The Sun.

Inovativni test bi mogao otkriti rak gušterače

Znanstvenici s Imperial Collegea u Londonu razvili su ovaj inovativni test koji, prema njihovim tvrdnjama, može s visokom točnošću otkriti rak gušterače, čak i u vrlo ranoj fazi bolesti. Zbog kasnog otkrivanja i nejasnih simptoma, smatra se jednim od najsmrtonosnijih tumora - više od polovice oboljelih umire u roku od tri mjeseca nakon postavljanja dijagnoze.

Budući da bolest često ne pokazuje jasne znakove u početku, liječnici imaju velik problem u ranom prepoznavanju. Čak 80 posto pacijenata sazna za dijagnozu tek nakon što se rak već proširio, a trenutačno ne postoji nijedan test ranog otkrivanja koji bi liječnicima pomogao odlučiti koga treba uputiti na detaljnije pretrage.

Organizacija Pancreatic Cancer UK opisala je ovaj test daha kao "najvažniji iskorak prema otkriću koje bi moglo spasiti živote u posljednjih 50 godina". Ističu kako bi u bliskoj budućnosti put do ranog otkrivanja i liječenja raka gušterače mogao biti jednostavan poput – jednog udaha i izdaha u vrećicu tijekom pregleda kod obiteljskog liječnika.

Test funkcionira tako da iz uzorka daha pacijenta analizira hlapljive organske spojeve (VOC) – kemikalije koje nastaju u tijelu kod osoba s rakom gušterače. Te se tvari kreću kroz krvotok, a zatim se izdišu kroz pluća, gdje ih uređaj može prepoznati.

Dijagnoza za samo tri dana

Znanstvenici ističu da bi liječnici mogli dobiti rezultate već unutar tri dana, što bi značajno ubrzalo proces dijagnoze. Test je brz, neinvazivan i potencijalno isplativ za zdravstveni sustav, osobito ako se uvede u ambulante i ljekarne. Ako sve bude teklo prema planu, test bi mogao biti dostupan liječnicima za najviše pet godina.

Diana Jupp iz organizacije Pancreatic Cancer UK izjavila je: "Test daha ima potencijal potpuno promijeniti rano otkrivanje raka gušterače. Ovo je najznačajniji napredak u borbi za spašavanje života oboljelih od raka gušterače u posljednjih 50 godina. Iako će trebati još nekoliko godina razvoja prije nego što ovu obećavajuću tehnologiju počnu koristiti liječnici diljem zemlje, tisuće pacijenata bez dijagnoze sada će pomoći u njezinu usavršavanju u stvarnim uvjetima. Ovo je prvi test daha za rak gušterače koji je dosegnuo nacionalno kliničko ispitivanje ovakvih razmjera – i to samo po sebi budi stvarnu nadu."

Test bi mogao spasiti brojne živote

U istraživanju sudjeluje oko 40 bolnica u Engleskoj, Škotskoj i Walesu, a moguće je da će se uključiti i dodatne ustanove. Pacijenti za koje se sumnja da imaju rak bit će uključeni kroz NHS-ov "Ubrzani put sumnje na rak", prema kojem bi svi trebali dobiti termin unutar dva tjedna od uputnice liječnika.

Studiju financira Pancreatic Cancer UK, a očekuje se da će ovo ispitivanje biti posljednji korak prije službenog odobrenja i uvođenja testa u NHS. Test se temelji na dvogodišnjem istraživanju u kojem su znanstvenici analizirali više od 700 uzoraka daha osoba koje imaju rak gušterače, ali i onih koji ga nemaju, međutim imaju druge bolesti koje zahvaćaju gušteraču.

Profesor George Hanna, voditelj projekta i predstojnik Odjela za kirurgiju i rak na Imperial Collegeu, izjavio je: "Ako se naši rezultati iz početne faze testiranja daha potvrde na populaciji pacijenata s nepoznatom dijagnozom, test bi mogao imati ogroman utjecaj na medicinsku praksu i način na koji se pacijenti upućuju na pretrage zbog sumnje na rak gušterače. Radujemo se vidjeti kako će test funkcionirati kod pacijenata kod kojih se tek sumnja na bolest."

Njegov je krajnji cilj razviti test daha koji će moći razlikovati više vrsta tumora probavnog sustava, ne samo rak gušterače.

Kada dijagnoza dođe prekasno

Andrew Palmer (55) iz Oswestryja zna koliko razoran može biti rak gušterače kada se otkrije prekasno. Njegova supruga Jen počela je osjećati bolove u trbuhu i probavne smetnje u travnju 2023. godine. Nakon nekoliko pregleda, dijagnosticiran joj je dijabetes tipa 2.

Tijekom nekoliko mjeseci više je puta odlazila liječniku, radila krvne pretrage, gastroskopiju i CT snimke, ali nitko nije posumnjao na rak. U veljači 2024. Jen je hitno primljena u bolnicu, gdje joj je otkriven rak gušterače koji se već proširio na jetru.

Preminula je oko mjesec dana kasnije, u dobi od 50 godina, ostavivši iza sebe supruga i četvero djece.

"Većina ljudi kojima se danas dijagnosticira rak gušterače mora brojati dane, a ne mjesece. Jen je obavila brojne pretrage – krvne testove, skenove, endoskopije – ali ništa nije otkrilo rak. Dijagnoza je došla prekasno i bila je preslaba da bi kemoterapija mogla pomoći. Brutalnost ove bolesti teško je opisati – u kasnoj fazi jednostavno nema opcija. Mora postojati nada za one koji će tek prolaziti kroz ovo. Da je tada postojao test daha, možda bi ga napravili čim su se pojavili prvi simptomi. Možda bi tada imala priliku za liječenje – barem još malo vremena. Jen je vjerovala da imamo vremena i planirala stvari za djecu. Nismo znali koliko nam ga je zapravo ostalo", ispričao je Andrew.

