Majmun zaražen hepatitisom, herpesom i covidom u bijegu: 'Opasan je!'

Kamion koji je prevozio majmune zaražene hepatitisom C, herpesom i Covidom-19 prevrnuo se u Mississippiju. Svaki od 21 rezus makakija, koliko ih je bilo u kamionu, teži oko 18 kilograma i agresivni su prema ljudima, upozorile su vlasti. Selili su ih sa Sveučilišta Tulane u New Orleansu na poligon za testiranje na Floridi kada se kamion prevrnuo na međudržavnoj cesti 59.

Fotografije s mjesta nesreće pokazuju nagnuto vozilo kako izviruje iz trave. Na jednoj se vidi majmun kako viri između iskrivljenih vrata, smješten na drvenom kavezu, piše Metro.co.uk.

Pet ih je eliminirano

Šerif Randy Johnson rekao je lokalnim vijestima da je šest majmuna na slobodi. Kasnije je izvijestio da ih je pet "eliminirano".

"Majmun koji je pobjegao, prešao je međudržavnu autocestu i otišao u šumu“, dodao je Johnson.

Vlasti su isprva u objavi na Facebooku rekle da majmuni predstavljaju "potencijalne zdravstvene prijetnje“.

"Majmuni nose hepatitis C, herpes i Covid. Sveučilište Tulane je obaviješteno i sutra će poslati tim da pokupi majmune, one koji su još uvijek u kavezima", rekli su iz odjela.

Jedan korisnik Facebooka bio je uvjeren da je objava šala.

'Nije šala'

"Nažalost ne", odgovorili su šerifi. Sveučilište Tulane kasnije je tvrdilo da primati ne prenose bolesti. Rezus makakiji se često koriste u eksperimentima, a služe kao zamjena za ljude kada je u pitanju testiranje novih cjepiva i lijekova.

Sveučilišni centar za biomedicinska istraživanja osigurava znanstvenicima majmune "kako bi unaprijedili znanstvena istraživanja". Sveučilište je dodalo:

"Dotični primati pripadaju drugom entitetu i nisu zarazni. Aktivno surađujemo s lokalnim vlastima i poslat ćemo tim stručnjaka za brigu o životinjama da pomognu po potrebi", rekli su. Međutim, šerifi su otkrili da im je vozač kamiona rekao "da su majmuni opasni i da predstavljaju prijetnju ljudima".

"Poduzeli smo odgovarajuće mjere nakon što smo dobili tu informaciju od osobe koja je prevozila majmune“, rekli su i dodali da je za rukovanje majmunima potrebna osobna zaštitna oprema.

