Planirate se cijepiti protiv gripe? Stručnjaci upozoravaju: 'Jedna stvar je ključna'

Sve međunarodne i nacionalne zdravstvene organizacije, uključujući i Centre za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) slažu se da je važno i korisno svake godine cijepiti se protiv gripe u jesensko-zimskoj sezoni da bi se, osim obolijevanja koje uzrokuje infekcija virusom gripe, spriječile i potencijalno ozbiljnije komplikacije koje mogu završiti i smrtnim ishodom.

Cjepiva protiv gripe sigurna su i učinkovita, ali dio građana strahuje od potencijalnih nuspojava. Najčešće nuspojave su blage i ne traju dugo, a riječ je o manjoj temperaturi, glavobolji, bolovima u mišićima i mučnini.

Očekivane su i često su znak da cjepivo djeluje - ono uči imunosni sustav organizma da se bori protiv virusa gripe, što može rezultirati ovakvim blagim i privremenim upalnim reakcijama, piše porta Medial News Today.

Druga skupina strahuje od nesvjestice u vrijeme cijepljenja, što je najčešće posljedica straha od igle i tjeskobe zbog cjepiva.

Što možete učiniti kako biste spriječili ili ublažili ovakve reakcije za vrijeme i nakon cijepljenja protiv gripe? Britanske nutricionistice smatraju da bi vašem organizmu od velike pomoći moglo biti ono što jedete i pijete prije i nakon cijepljenja.

Što jesti i piti prije cijepljenja protiv gripe?

Za one koji strahuju od vrtoglavice i nesvjestice tijekom ili neposredno nakon cijepljenja protiv gripe, Michelle Routhenstein, američka kardiološka dijetetičarka (tvrtka EntirelyNourished) preporučuje dobru hidrataciju i konzumaciju lagane, cjelovite hrane.

"Da biste spriječili vrtoglavicu ili omaglicu, budite dobro hidrirani i pojedite laganu, uravnoteženu užinu prije cijepljenja", savjetovala je.

"Konzumacija vode ili biljnog čaja podržava cirkulaciju i održava volumen krvi, što pridonosi tomu da se u pojedinaca spriječi nesvjestica i da se održi stabilna razina energije. Međuobrok koji sadrži proteine ​​i složene ugljikohidrate, poput banane i orašastih plodova stabilizira šećer u krvi, dajući mu kontinuiranu energiju i smanjujući rizik od osjećaja slabosti ili vrtoglavice tijekom i nakon cijepljenja."

"Kao genetska inženjerka često proučavam na koji način prehrana može podržati naš imunosni sustav na staničnoj razini, posebno kad je riječ o cijepljenju. Iako hrana i piće ne mogu promijeniti učinkovitost samog cjepiva protiv gripe, određeni izbori mogu pomoći organizmu da lakše reagira i da se ublaže uobičajene nuspojave", pojasnila je Şebnem Ünlüişler, genetska inženjerka i voditeljica Odjela za proučavanje dugovječnosti u Londonskome regenerativnom institutu Ujedinjenog Kraljevstva. Istaknula je i važnost stabilizacije razine šećera u krvi prije cijepljenja, "posebno za one koji su skloni vrtoglavici ili imaju iracionalan strah od igle".

Upozorila je da "čak i blaga dehidracija može pojačati osjećaj vrtoglavice" te preporučila konzumaciju "vode ili napitka bogatog elektrolitima kao jednostavnu preventivnu mjeru".

Što biste trebali jesti nakon cijepljenja protiv gripe i zašto?

Nutricionistica Elena Rolf smatra da je nakon cijepljenja protiv gripe važno konzumirati uravnotežen i hranjiv obrok.

"Nakon cijepljenja protiv gripe imunosni sustav pokreće upalni odgovor da bi obradio antigene cjepiva, nakon čega slijedi stvaranje antitijela, a to čine B stanice koje omogućuju zaštitu od virusa. Taj proces uključuje oksidativni stres i upalu kao dio imunološke aktivacije i razvoja memorijskih stanica, koji su bitni za učinkovit imunitet, ali istodobno mogu privremeno ugroziti ravnotežu u organizmu", kazala je nutricionistica.

"Ključni nutrijenti igraju različite uloge u podržavanju ovih putova: proteini su ključni za sintezu antitijela i imunoloških stanica, beta-glukani (vrsta topljivih vlakana) i dijetalna vlakna moduliraju urođene i adaptivne imunološke odgovore, poboljšavajući otpornost imunosnog sustava, probiotici podržavaju crijevnu mikrobiotu koja utječe na sustavni imunitet, a vitamin C djeluje kao snažan antioksidans, smanjujući oksidativna oštećenja i podržavajući funkciju imunoloških stanica", pojasnila je Rolf.

"Uravnotežen obrok koji bi se sastojao od svih navedenih hranjivih tvari je pileći temeljac bogat lako probavljivim proteinima, češnjakom, lukom, mrkvom, brokulom ili bilo kojim drugim lisnatim povrćem i gljivama (izvrstan izvor beta-glukana), zajedno s napitcima na bazi bobičastog voća poput čaja od brusnice s medom, koji organizmu osigurava vitamin C i polifenole da bi se spriječila upala i oksidativni stres", predložila je Rolt.

Nutricionistica ističe kako "ovakva kombinacija pomaže u oporavku imunosnog sustava, smanjuje potencijalne nuspojave i optimizira odgovor tijela na cjepivo".

Ünlüişler je preporučila "kurkumu i masnu ribu bogatu omega-3 masnim kiselinama", koje pomažu da se ublaži upala, a pritom ne umanjuju adaptivan odgovor imunosnog sustava. "Prehrana s dovoljno proteina, poput nemasnog mesa, mahunarki ili tofua također osigurava dovoljno aminokiselina potrebnih za proizvodnju antitijela", dodala je.

Zašto treba ostati hidriran?

Premda je hidratacija ključna prije cijepljenja, jednako je važna i nakon njega. "Održavanje hidratacije važno je zbog optimalne cirkulacije krvi. Pridonosi učinkovitoj isporuci hranjivih tvari i imunosnih stanica potrebnih za učinkovit odgovor na cjepivo. Hidratacija može smanjiti težinu nuspojava poput glavobolje, umora i bolova u mišićima, a istodobno pomaže tijelu da regulira temperaturu", rekla je Rolf.

"Voda, biljni čajevi ili juhe mogu pomoći tijelu u regulaciji temperature i učinkovitijem podnošenju blagih simptoma nakon cijepljenja", kazala je Ünlüişler.

Određeni režim prehrane?

Routhenstein je istaknula značaj zdrave prehrane i konzumaciju cjelovitih, hranjivih namirnica tijekom sezone gripe.

"Premda cjepivo protiv gripe može pomoći u smanjenju vjerojatnosti da obolite ili utjecati na blaže simptome bolesti, nije vam zajamčeno da će ono kod svakoga i spriječiti infekciju, pa je stoga konzumacija hranom bogatom hranjivim tvarima za vrijeme sezone gripe vrlo važna."

"Hrana bogata polifenolima, cinkom, selenom i vitaminima A, C i E podržava proizvodnju antitijela, funkciju imunoloških stanica i ukupnu otpornost imunološkog sustava", rekla je dijetetičarka.

Uz cijepljenje je za smanjenje rizika od virusne infekcije i za potporu imunosnom sustavu organizma, ako se oboli od gripe važan zdrav prehrambeni izbor.

