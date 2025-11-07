Plenković otkrio zašto nikada nije nikoga privatno tužio i koliko često dobiva prijetnje

RTL Danas jedini je u petak bio u sudnici dok je premijer Andrej Plenković svjedočio protiv muškarca koji mu je prijetio na društvenim mrežama.

Nakon što je drugi put bio u sudnici otkako je postao premijer, Plenković je stao i odgovarao na naša pitanja. Otkrio je kakav je osjećaj svjedočiti kao premijer, a s druge strane kao građanin Republike Hrvatske. "Ovo je jedan od slučajeva kada određeni ljudi počine kazneno djelo prijetnje i na temelju toga se postupa po službenoj dužnosti. U okviru tog postupka, nekad je nužno da ja kao štićenik dam iskaz", ističe Plenković.

Na pitanje koliko često dobiva prijetnje, što općenito, što preko društvenih mreža, Plenković ističe: "Događa se, ali ne vodim preciznu evidenciju. Zalažem se za slobodu govora svih, ali ne za govor mržnje".

Pitali smo je li se zbog konkretne poruke osjećao strah. "Nikada te poruke ne doživljavam olako, damo ih na postupanje i onda procedura ide dalje", govori premijer. Na potpitanje je li mu optuženik nešto rekao, Plenković kaže: "Gospodin je bio tamo i to je sve, ročište kao ročište".

Sloboda govora i prijetnje

Zanimalo nas je misli li da se ovakvim sudskim postupcima ugrožava sloboda govora. "Sloboda govora, ne, ali ako je sadržaj, poruka, koju ljudi upućuju takav da su kvalificirani kao kazneno djelo prijetnje, onda to nije sloboda govora. To spada u domenu kaznene odgovornosti, to je nešto sasvim drugo", poručuje Plenković.

"Tu imate dvije opcije - jedna je ona kada se kvalificira kazneno djelo na temelju kojeg se postupa po službenoj dužnosti, to je ovaj postupak. Vrlo važno za građane je da postupak ne vodim ja kao privatna osoba, neko ga sukladno zakonu vodi državno odvjetništvo, po službenoj dužnosti. Ako bi to bila uvreda ili nešto slično, mogao bih postupati po nekoj privatnoj tužbi, ali to ne radim. Ne radim po privatnoj tužbi nikada jer je to moj političkih stav. To je ono što osoba na mojoj dužnosti treba 'istrpjeti', koliko god to bilo neprimjereno, neugodno, nepravedno i neistinito. To je tako, plod razvoja interneta, tehnologije i društvenih mreža. Nažalost, otkad je razvoj tehnologije, toga ima more", nastavlja Plenković.

Nakon što smo istaknuli da se uvijek odazove kao svjedok na sudu, Plenković je zaključio: "Odazovem se jer moram, što ću. Inače se neće završiti postupak. Pridonosim učinkovitosti pravosuđa".

