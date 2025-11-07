Plenković o incidentu u Splitu i uhićenom HDZ-ovcu: 'Ustaštva nema. Kažu da se on tamo našao slučajno'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na obilježavanju Dana Hrvatskog generalskog zbora u 11 sati, u zgradi Hrvatskog generalskog zbora. Nakon toga se obratio medijima.

Osvrnuo se na nedavni incident u Splitu s tjeranjem Srba tijekom programa Dana srpske kulture i prosvjeda koji je u znak podrške uhićenima najavila Torcida.

"Stvorili smo državu koja ima svoj Ustav, zakone i vrijednosti. Država u kojoj se svi moraju dobro osjećati. Hrvatski narod, Hrvati, ali i svi pripadnici nacionalnih manjina. Gledali smo protekla tri mjeseca sveopću histeričnu reakciju, koja je u koncertima i na svakom uglu vidjela povijesni revizionizam i ustaštvo. Takva situacija kreira atmosferu tenzija, polarizacije i podjela. Dapače, ta ljevica optužuje Vladu, HDZ i mene osobno kao nositelje politike revizionizma i promotore ustaštva. Naravno, to niti je naš stav niti politika Vlade niti postoji razlog zašto bi nam se tako nešto pripisalo", kazao je premijer.

Pritom je kritizirao SDP i Možemo i njihovo osporavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona.

'Histeriziraju o ustaštvu'

"SDP mene stavlja na kukasti križ, Možemo se i danas ne osvrće se na prosvjed nego imaginarnom duhu koji smo mi pustili iz boce. Iako je koncert Thompsona dopustila gradska vlast u Zagrebu, iz straha pred pola milijuna ljudi i domoljubnoga zanosa pa krenuli histerizirati o ustaštvu. U tom se kontekstu dogodio nemili incident u ponedjeljak koji sam osudio. I, nakon toga, u ime cijele Vlade, osudili smo to. Nedopustivo po svim kriterijima. Što da se to dogodilo Hrvatima u Vojvodini? Da im se pojavilo stotinjak maskiranih osoba?"

Govoreći o prosvjedu koji najavljuje Torcida na splitskoj Rivi, premijer ih poziva da se zapitaju protiv čega će prosvjedovati jer je, kako tvrdi, Vlada u tri mandata napravila puno za prava branitelja, dignitet Domovinskog rata i pronalazak i identificiranje nestalih. "Što je bit prosvjeda? U takvom kontekstu dovoditi u pitanje posao Vlade ne stoji. Nema argumenta. Imate frustriranu ljevicu pa mora reći da nešto radi, kao i krajnja desnica koja je nesretna ako nije dio parlamentarne većine. Oni često manipuliraju osjećajima građana. Povijesnog revizionizma i ustaštva nema", dodao je.

O uhićenom HDZ-ovcu

Podsjetio je, ipak, da u Hrvatskoj svi moraju imati svoja prava, pa tako i srpska manjima. "Ništa se neće dogoditi vrijednostima Domovinskog rata i braniteljima ako se održi neka takva folklorna manifestacija kao ona u Splitu".

Vraćajući se na prosvjed, kazao je kako ne očekuje eskalacije. "Postoje ljudi koji se brinu o sigurnosti, nakon toga život ide dalje. Policija je angažirana. Što će eskalirati?", pita.

Nije ga zaobišlo pitanje o članu HDZ-a koji je također uhićen za incident na danima Srpske kulture, na što je Plenković rekao da ništa ne zna o njemu. "Vjerujem da će svi privedeni objasniti što su tamo radili. Ne znam o njemu ništa, ali svi koji ga znaju govore samo najbolje i da se tamo našao slučajno", tvrdi.

