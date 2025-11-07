Posljednji ispraćaj hrvatskog heroja: Gašo (20) je minobacačem branio Vukovar

Obitelj, suborci, prijatelji i građani Vukovara s tugom i ponosom oprostili su se od Zorislava Gašpara - vukovarskog heroja, hrabrog i odlučnog dvadesetogodišnjaka, koji je nakon najžešćih bitki i ranjavanja, te sloma obrane grada, odveden iz vukovarske bolnice i ubijen na Ovčari.

Nakon 34 godine pronađeni su i identificirani njegovi posmrtni ostaci, a u petak je sahranjen na vukovarskom Memorijalnom groblju.

Na vukovarskom memorijalnom groblju, vječni plamen za sve hrvatske ratnike i posljednji ispraćaj jednog od najmlađih, ali najvećih. "Svojim borbenim djelovanjem naš Zorislav Gašpar Gašo usporavao je napredovanje neprijatelja, nanoseći mu velike gubitke, a svima nama u obrani Sajmišta ulijevao je sigurnost i nadu", istaknuo je njegov suborac Ivica Arbanas.

'To Gašo, udri ih'

Obučavali su ga legionari, a odlučnost i hrabrost vodila u najteže vukovarske bitke. "Kada si sa svojim minobacačima, sa svojim suborcima davao nama potporu na Sajmištu, poznavao si svaku kuću, a ne ulicu, pa smo mi od ushićenja vikali – 'To Gašo, udri ih, bježe, svaka ti čast'", prisjeća se Zorislavov suborac Ivan Anđelić Doktor.

"Danas se opraštamo od hrvatskog branitelja, koji je dao svoj život za slobodu Hrvatske, brutalno ubijenog na Ovčari u dobi od samo 20 godina", istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Majka nije doživjela sahranu svoga sina

Na posljednje počivalište vukovarski heroj ispraćen je pjesmom o gradu koji je toliko volio. Zorislav će u Vukovaru snivati i svoj vječni san. Na sahrani, kao i u obrani grada heroja koji je obranio Hrvatsku, malobrojni, ali velikog i hrabrog srca. Baš kakav je bio i njihov Gašo.

"Fajter, hrabar, dobar dečko, zgodan i stvarno je bio pravi i srcem išao i baš se borio za to, za našu Hrvatsku", poručuje suborac Nikola Margarin.

"Isplakali smo rijeke suza i uvijek nam je teško jer mladost je ta koja je ostala prekinuta u svom životu", kaže Šima Šesto iz Vukovara. "Ali da nije bilo njih, tih mladih, normalno i starijih i naših očeva i moga oca, znači ne bi imali slobodnu Hrvatsku", rekla je Silvija Moric iz Vukovara.

Na grobnom mjestu, vojne počasti i hrvatska zastava u rukama Zorislavovog brata. I umjetnička slika nastala na inicijativu Gašinih suboraca. Na slici Zorislav s majkom koja nije doživjela pronalazak i sahranu svoga sina. Sada su zajedno.

