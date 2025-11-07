Poraz od Celte dramatičniji po pitanju forme, igre i kadra nego za ambicije: Evo kako do osmine

EUROPSKI PLAVI /

Poraz Dinama daleko je dramatičniji po pitanju forme, igre i kadra nego za ambicije Plavih u Europi. Nakon četvrtog kola Dinamo drži 12. mjesto i još sve ima u svojim rukama da dočeka proljeće u Europi koje će igrati 24 najbolje momčadi grupne faze Europske lige. Plave čekaju još četiri utakmice, a to su redom Lille, Real Betis, FCSB te Midtjylland. Najboljih osam klubova izborit će direktan plasman u osminu finala, a prema nekim kalkulacijama ako se u tom društvu želi naći Dinamo, morat će slaviti u tri od četiri preostala susreta.