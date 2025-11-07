Pazite koga je zatekao reporter Mišević: 'Stigla sam svjetlosnim signalima prije dva stoljeća'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DVORAC SVJETLA /

Povijesna utvrda u Zagorju u petak navečer je postala Dvorac svjetla zahvaljujući jedinstvenom projektu izložbe atraktivnih svjetlosnih instalacija.

Posjetitelje Trakošćana očekuje šetnja kroz svjetlosne skulpture inspirirane bogatom poviješću i stalnim postavom dvorca – od lovstva i viteštva do glazbe i plemićkih portreta.

Uživo smo istražili Dvorac svjetla, a u videu pogledajte koga smo tamo zatekli