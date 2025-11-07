Barca se napokon vraća kući: Svečani i emotivni trenutak pratilo preko 20.000 navijača

NOVI CAMP NOU /

Barcelona se službeno vratila kući. Nakon više od dvije godine obnove, momčad Hansija Flicka odradila je prvi trening na djelomično otvorenom Camp Nouu pred više od 21.000 oduševljenih navijača. Na terenu, atmosfera je bila svečana i emotivna. Igrači su izveli klasične vježbe, pucačke serije i mini utakmice dok je publika svaku akciju nagrađivala pljeskom. Trening je zaključen uz klupsku himnu i ovacijama s tribina dok je više od 200 novinara iz cijelog svijeta pratilo ovaj povijesni trenutak. Prva utakmica na rekonstruiranom Camp Nouu mogla bi se odigrati 22. studenog kada u goste Kataloncima stiže Athletic Bilbao. Potpuni završetak rekonstrukcije očekuje se krajem lipnja iduće godine, a kapacitet stadiona nakon kompletne renovacije bit će 105.000 sjedećih mjesta.