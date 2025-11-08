FREEMAIL
'Radmana' za najbolji govor osvojio je HDZ-ov vijećnik u Sisku: Poslušajmo tog Cicerona

A sad naša tradicionalna nagrada koju sad prvi put uvodimo - nagrada za govorništvo Gordan Grlić Radman.

Čast da ovo posebno priznanje za iskazane govorničke vještine prvi put nekom dodijelimo pripala je vijećniku HDZ-a u Sisku g. Igoru Papešu. On je vijećnicima htio objasniti kako nova gradska vlast dobro štedi. Poslušajmo tog Cicerona:

"Znači da smo uštedili pola milijona khm koji će se moći utrošiti na nešta što bi moglo hm našim građanima hm uštedjeti novce khm i biti, biti malo, malo bolje za... (tišina) Mislim khm, mislim da je dobro dobro ušteđeno tih pola milijona. Hvala."

8.11.2025.
16:48
stanje nacije
Stanje Nacije
