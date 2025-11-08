FREEMAIL
freemail
'RUKE GORE' /

Pogledajte nastup Torcide na Rivi: 'Ovo je poruka za našu braću'

Tijekom prosvjeda u subotu na splitskoj Rivi, članovi Torcide pljeskali su rukama i u isti glas uzvikivali 'Torcida!'

'Hvala vam svima i pustite našu braću čim prije. Ovo je poruka za našu braću i samo će ih ojačati', poručio je tajnik Torcide Stipe Lekić. 

'Ajmo još jednom ruke, digni, svi', uzviknuo je zatim nakon čega je Torcida krenula skandirati 'O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država'

8.11.2025.
13:34
danas.hr
TorcidaSplitProsvjed
