Split se sprema za veliki prosvjed Torcide: 'U subotu nas očekuje sadržajan dan'

GRAĐANI STRAHUJU /

Na zgradi školske dvorane i spomeniku splitskim partizanima osvanuli su uvredljivi grafiti i poruke mržnje prema Srbima. Sve uoči prosvjeda Torcide zakazanog zbog, kako navode, pritvaranja hrvatskog branitelja nakon incidenta na Danima srpske kulture. Uz njega, istražni zatvor određen je i za još osam osoba.

Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Cambi kazao je kako nema podatke o tome jesu li pritvoreni hrvatski branitelji: “Imam samo podatak da se radi o osobama rođenima u rasponu od 1966. do 2002. Žalbe još uvijek nisu došle i o tome ne mogu komentirati.”

Među pritvorenim osobama je i predsjednik HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, Jakov Ćaleta. Njemu je splitsko-dalmatinski dožupan Stipe Čogelja javno izrazio podršku na Facebooku.

Iz Torcide i dalje pozivaju na prosvjed, poručujući: “U subotu nas očekuje sadržajan dan. U prijepodnevnim satima borba za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku. Hrvatsku u kojoj Hrvati nisu zločinci ako iznesu vlastito mišljenje i suprotstave se onome što vrijeđa njihova načela.” Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.