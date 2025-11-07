Pupovac o huliganima: 'Nećemo dopustiti da takvi uguše smisao kulturnog okupljanja'

'ŽIVIM KAO I DOSADA' /

Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu uz pojačani nadzor policije koja je uoči skupa ispred tog centra u Preradovićevoj ulici rastjerala pedesetak okupljenih muškaraca odjevenih u crno i maskiranih kapuljačama.

Muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra pjevali "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi" a razišli su se nakon dolaska interventnih policajaca.

Dani kulture Srba počeli su izložbom "Efemeris - legat Dejana Medakovića" koju je u Srpskom kulturnom centru otvorio predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke Milorad Pupovac, kazavši da je politička scena u Hrvatskoj konfliktna, institucije međusobno sukobljene i daju loš primjer građanima.

Događaj u Zagrebu organiziralo je Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", u kojem navode da je riječ o istom događaju koje se u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušalo spriječiti.

Uz Milorada Pupovca i Nikolu Vukobratovića, predsjednika SKD Prosvjeta, na otvorenju su govorili predstavnici Muzeja grada Beograda, te kustosica izložbe Nevena Petrić, izvršna direktorica za kulturu SKD Prosvjeta.

'Nećemo dopustiti da takvi uguše smisao kulturnog okupljanja'

Govoreći o incidentima i sigurnosnoj situaciji uoči otvorenja, Pupovac je izjavio novinarima da takvi događaji "nisu bili planirani niti predviđeni", ali da ne želi dopustiti da "uguše smisao kulturnog okupljanja".

"Ne možemo reći da nas to ne brine, kao što ne mogu reći da to ne brine i dobar dio drugih građana Hrvatske. Ali ne želimo dopustiti da nas to ugnjetava. Okupili smo se zbog lijepih stvari - lijepih stvari iz povijesti grada Zagreba i Hrvatske, i lijepih stvari koje su ostale iza ljudi koji su odavde porijeklom, a koji su u opaka vremena Drugog svjetskog rata napustili Zagreb, ali nikad nisu prestali imati vezu s njim i Hrvatskom", rekao je.

U zagrebačkoj policiji doznaje se da prema prvim informacijama nije bilo privedenih osoba ni narušavanja javnog reda i mira. Pupovac je, upitan kako živi s konstantnim prijetnjama, rekao novinarima: "Živim kao i do sada. Takve prijetnje nisu ništa novo, samo su malo češće i javnije."

Dodao je da je reagirao ne zbog sebe, nego zbog opće kulture politike i situacije u društvu, naglasivši da ljudi u politici, kulturi i javnosti trebaju imati pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, a ne biti meta nasilja i govora mržnje.

Pupovac o splitskom prosvjedu

Govoreći o najavljenom prosvjedu u Splitu, ocijenio je da je nedavni napad na tamošnji kulturni program izrazito zabrinjavajući. "Oni koji su omeli i nasilno zabranili održavanje jednog kulturnog događaja male i slabašne zajednice u Splitu nisu pokazali ni herojstvo, ni domoljublje, ni ništa od onoga što ljude čini velikima", rekao je Pupovac.

Na pitanje o odgovornosti za pojačane tenzije, rekao je da je politička scena u Hrvatskoj prilično konfliktna, institucije međusobno sukobljene i daju loš primjer građanima.

Izložba otvorena u Srpskom kulturnom centru predstavlja bogati legat poznatog srpskog povjesničara umјetnosti, univerzitetskog profesora, književnika i akademika Dejana Medakovića (1922–2008), rođenog u Zagrebu.

Pupovac je istaknuo povijesni značaj obitelji Medaković, "jedne od najznačajnijih porodica među Srbima u Hrvatskoj, po onome što su dali i postigli kao pojedinci", podsjetivši na doprinos Danila i Milorada Medakovića u novinarstvu, historiografiji i diplomaciji te na ulogu Bogdana Medakovića u formiranju samostalne politike Srba u Hrvatskoj.