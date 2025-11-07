RTL Hrvatska se zahvaljuje kolegi De Vrgni na dugogodišnjoj suradnji

Nakon gotovo 8 zajedničkih godina, prvo u ulozi političkog reportera, a potom voditelja središnje informativne emisije, niza izbornih specijala i posebnih emisija uživo, poput RTL-a Danas iz Vukovara i Knina, Adrian De Vrgna i RTL Hrvatska dogovorno završavaju suradnju.

Adrian će nove poslovne izazove potražiti izvan televizije kojoj je vjeran sve ove godine. I time je ova sjajna priča, u ovom formatu, došla do svog kraja,.

„RTL ostaje moja obitelj. To su moji prijatelji, ljudi iza kojih stojim, najbolja redakcija Newsa. Tim s kojim sam prošao najljepše trenutke profesionalnog života i među kojima se osjećam kao kod kuće. Prošli smo i mnoge teške. I sve nas je to oblikovalo. Zahvaljujem glavnoj urednici Željki Marijanović na pruženoj prilici i što je uvijek podupirala moj razvoj, rad i doprinos, mojoj Damiri s kojom sam 5 godina u paru vodio najbolji televizijski dnevnik, svim urednicima, kolegama novinarima, montažerima, snimateljima, studiju i režiju, produkciji, stylingu i šminki, svim odjelima s kojima sam uspješno surađivao. Svojim RTL-ovcima želim da nastave s uspješnom pričom i sjajnim novinarstvom. Televizija je tim – televizija su ljudi, a vi ste najbolji!“

RTL Hrvatska Adrianu želi sve najbolje u daljnjem profesionalnom i privatnom životu.