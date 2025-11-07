Novinarka i pijani muškarac koji ju je napao jednako su krivi: 'Ovo je ozbiljna prijetnja'

Melita Vrsaljko, novinarka Faktografa i Klimatskog portala, danas je na Općinskom sudu u Zadru proglašena krivom za kršenje javnog reda i mira zbog toga što se branila od muškarca koji ju napao u Nadinu kraj Zadra, s ciljem da spriječi izvještavanje o divljem deponiju u nastajanju, objavilo je Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u petak.

"Već sljedećeg dana, na vratima njezina doma, novinarku je napala i kći prvog napadača. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru do danas, nakon više od godinu dana, odbija donijeti rješenje o kaznenoj prijavi koju je Melita Vrsaljko, uz podršku svoje redakcije, podnijela protiv počiniteljice", ističe HND u priopćenju.

'Ozbiljna prijetnja'

Hrvatsko novinarsko društvo ovu presudu vidi kao ozbiljnu prijetnju za novinare i novinarke, naročito one koji rade i dobro su poznati u svojim lokalnim sredinama. To je osobito zabrinjavajuće u svjetlu sve češćih i ozbiljnijih prijetnji kojima su kolegice i kolege izloženi zbog obavljanja svojeg posla. Dodatno, ovime se poručuje žrtvama da se, kada su napadnute, ne bi smjele braniti. Na sličan način presudu tumači o odvjetnica Melite Vrsaljko, Vanja Jurić.

"Čovjek koji je prvo verbalno, a zatim i fizički napao Melitu, u prekršajnom postupku je to i priznao. Potvrdio je da je novinarku htio onemogućiti u snimanju na javnom mjestu, da je vikao i psovao te da ju je u konačnici zgrabio za ruku i oduzeo joj mobitel. To je potvrdio i jedini svjedok napada, a napad je zabilježen i videosnimkom. Policija je, istovremeno, utvrdila da je napadač bio pod utjecajem alkohola", opisuje događaje sa suda Vanja Jurić, dodajući kako ovakvom odlukom sud šalje poruku svim ženama, žrtvama nasilja, da ne prijavljuju napade jer će biti proglašene krivima, i jednako kao i napadači prekršajno gonjene i osuđene.

"Pravnog objašnjenja za ovakvu odluku Općinskog suda u Zadru, nažalost, nema jer presuda nije ni logična ni zakonita niti pravična. Kao braniteljica Melite Vrsaljko sigurno ću podnijeti žalbu, a s pravnim lijekovima ćemo nastaviti i na svim drugim instancama", zaključuje Jurić.

Kako u svojem priopćenju navodi Faktograf, cilj oba napada bio je spriječiti kolegicu u novinarskom radu, ali i zastrašiti i ušutkati – što su otac i kći pokušali fizičkim nasiljem, prijetnjama, oduzimanjem opreme te uznemiravanjem pozivima i porukama. Udruga Faktograf, nakladnik portala Faktograf.hr i Klimatskog portala odlučna je pružati svojoj novinarki svu moguću pomoć i podršku u ovoj pravnoj bitci, stoji u priopćenju Izvršnog odbora HND-a.

POGLEDAJTE VIDEO:​ Festival nenasilja pretvoren u kaos: 'Jedan je rekao da me treba baciti pod auto'