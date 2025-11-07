Bivši gradonačelnik: 'Split mora odlučiti hoće li biti grad civilizacije ili grad crne desnice'

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak komentirao je izgred u kojem je skupina muškaraca rastjerala sudionike manifestacije Dana srpske kulture u splitskom kotaru Blatine, poručivši da “šutnja pred nasiljem znači sudioništvo” te da takvi događaji ugrožavaju temeljne vrijednosti društva.

"Ne mogu i ne smijem šutjeti pred onim što se događa u Splitu. Napadnuta su djeca i starci koji su došli pjevati i plesati, a sada se organizira prosvjed podrške tim huliganima. To je sramota za Hrvatsku“, rekao je Puljak.

Dodao je kako očekuje da se svi koji imaju moralni autoritet jasno izjasne o nasilju i mržnji. "Vrijeme je da svatko tko ima moralni autoritet progovori i stane na stranu civilizacije, a ne na stranu mržnje. Split mora odlučiti hoće li biti grad civilizacije ili grad crne desnice“, poručio je Puljak.

Pod imenom i prezimenom

"Očekujem od vodstva Hajduka i imenom i prezimenom vodstva Torcide da se jasno odrede žele li biti snaga sporta i zajedništva ili oruđe politike i podjela. Podsjetite se povijesti, onih koji su Hajduk stvarali kao simbol slobode, a ne mržnje“, kazao je.

Poručio je mladima koji danas razmišljaju hoće li doći na prosvjed da trebaju znati kako hrabrost nije u vikanju i prijetnjama, nego u tome da staneš na stranu dobra i ne šutiš kad vidiš nepravdu.

Puljak je posebno pozvao rektore sveučilišta u Splitu i Zagrebu, kao i crkvene i kulturne institucije, da zauzmu jasan stav.

“Ovo nije pitanje samo Splita, nego pitanje budućnosti cijelog našeg društva. Vrijeme je da prestanemo šutjeti”, istaknuo je, podsjetivši na poznatu izreku da su najmračniji krugovi pakla rezervirani za one koji u vremenima moralne krize ostanu suzdržani.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je policija privela devet osoba osumnjičenih za nedavni napad na sudionike manifestacije koja je bila najavljena kao kulturni događaj. Svih devet dobilo je jednomjesečni istražni zatvor.

Prema navodima medija, neki od osumnjičenih povezani su s navijačkom skupinom Torcida, koja se u međuvremenu oglasila priopćenjem u kojem proziva medije i političare za “licemjerje, manipulacije i medijski linč”, te je najavila prosvjed u subotu na splitskoj Rivi.

