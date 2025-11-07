Nakon sramotnog incidenta u Splitu i uhićenja Božinović kaže: 'Radimo dobar posao'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovali su u petak na KOMferenciji "Komunikacija na prvoj crti – sigurnost u doba krize", u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Nakon toga Božinović se sastao sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

"Nije dobro što se dogodilo i žao mi je da Split bude u udarnim terminima svih dnevnika. Moramo povući korake i određene zaključke da se ovakve stvari više ne događaju. Žao mi je da među uhićenima jest i član HDZ-a. Postupak je u tijeku pa više od toga ne mogu komentirati", rekao je Šuta.

Podjele i probleme je predbacio prethodnoj gradskoj vlasti pa najavio da će napraviti sve kako bi se to ispravilo.

'Pozivam oporbu da počisti ispred svojih vrata'

"Pozivam oporbu da, prije svega, počisti ispred svojih vrata. Što se subote tiče, svi imaju pravo na prosvjed, ali sigurnost mora biti na prvom mjestu. Nikome se ne može zabraniti da iskazuje mišljenje, demokratska smo država. Svoje sam mišljenje jasno kazao i smatram da sve što se dogodilo nije dobro za Split. Svi skupa se moramo izdignuti iznad ove situacije, da obljetnice Vukovara i Škabrnje budu u prvom planu", zaključio je Šuta.

Sramotni incident komentirao je i ministar Božinovič.

"Radimo dobar posao. Uvijek treba raditi na poboljšanju i zato imamo ove razgovore, ne samo o temama koje su izravno u nadležnosti MUP-a", rekao je Božinović na početku obraćanja. Komentirao je sigurnost tijekom turističke sezone te se osvrnuo na prethodne događaje u Splitu, ali i na sutrašnji prosvjed.

'Policija analizira situaciju'

"Javna okupljanja u demokratskim društvima nije nešto za što se daje zeleno svjetlo ili se odobrava. To je ustavno pravo i definira Hrvatsku kao demokratsku državu. Naravno da smo upoznati s prosvjedom, policija analizira situaciju i učinit ćemo sve kako bi se sačuvali javni red, mir i sigurnost hrvatskih građana. Rekao bih, to je jedna od situacija na koju se policija naučila postavljati. Osnovno je da svi koji organiziraju prosvjede i okupljanja moraju voditi reda o javnom redu, miru i sigurnosti", kazao je Božinović.

Komentirao je i sramotne grafite na dvorani jedne splitske škole, što ide u prilog tvrdnjama Milorada Pupovca o porastu govora mržnje.

"Ta istraživanja su tek krenula. Bilo je više grafita koji su se sinoć pojavili. Što je policija uočila je i riješila, a što nije, predmet je kriminalističkih istraživanja. To se odnosi i na prijavu gospodina Pupovca, o kojoj se postupa. Porast govora mržnje se uistinu događa i to nam ne treba. Činjenica da je da se događaju i, s jedne strane, treba riješiti individualne slučajeve, ali i uzimati u obzir cjelinu."

Torcida za sutra najavila prosvjed

Podsjetimo, uhićeno je više ljudi pod sumnjom da su sudjelovali u sramotnom napadu na kulturni događaj u sklopu Dana srpske kulture i potjerali sudionike, među kojima su bila djeca. Dužnosti je razrješen DP-ov Marko Žaja, savjetnik ministra turizma. Među uhićenima je i član HDZ-a.

Torcida je najavila prosvjed koji će se održati ove subote od 11 sati na splitskoj Rivi. Pozvali su sve građane da im se pridruže u izražavanju nezadovoljstva zbog, kako tvrde, "licemjerja i linča koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru", a što je kulminiralo pritvaranjem branitelja.