'MRŠ IZ HRVATSKE' /

Na zidu školske dvorane u Splitu osvanuli grafiti s porukama mržnje prema Srbima

Na zidu školske dvorane u Splitu osvanuli grafiti s porukama mržnje prema Srbima
Foto: Dalmacija Danas

Grafiti su se pojavili u splitskom kvartu Plokite

7.11.2025.
9:50
danas.hr
Dalmacija Danas
"Mrš iz Hrvatske" i "Ubij Srbina" - to su grafiti koji su osvanuli jutros na zidovima školske dvorane na Plokitama. To je izazvalo ogorčenje stanovnika kvarta i roditelja učenika koji pohađaju obližnju školu.

Fotografije je za portal Dalmacija Danas ustupila majka jednog od učenika.

Foto: Dalmacija Danas

Podsjetimo, ovo se dogodilo nakon incidenta koji je potresao Hrvatsku, kada je skupina od više desetaka muškaraca odjevenih u crno u Splitu upala na manifestaciju Dani srpske kulture i nasilno prekinula događaj na kojem su sudjelovali umirovljenici i djeca.

Policija je tada zbog nasilničkog ponašanja uhitila pet osoba, a deset je osoba dovedeno na obavijesne razgovore.

POGLEDAJTE VIDEO: Kolike kazne prijete nasilnicima u crnom iz Splita? Maske bi ih mogle 'koštati'

 

GrafitiSplit
