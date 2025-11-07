Na zidu školske dvorane u Splitu osvanuli grafiti s porukama mržnje prema Srbima
Grafiti su se pojavili u splitskom kvartu Plokite
"Mrš iz Hrvatske" i "Ubij Srbina" - to su grafiti koji su osvanuli jutros na zidovima školske dvorane na Plokitama. To je izazvalo ogorčenje stanovnika kvarta i roditelja učenika koji pohađaju obližnju školu.
Fotografije je za portal Dalmacija Danas ustupila majka jednog od učenika.
Podsjetimo, ovo se dogodilo nakon incidenta koji je potresao Hrvatsku, kada je skupina od više desetaka muškaraca odjevenih u crno u Splitu upala na manifestaciju Dani srpske kulture i nasilno prekinula događaj na kojem su sudjelovali umirovljenici i djeca.
Policija je tada zbog nasilničkog ponašanja uhitila pet osoba, a deset je osoba dovedeno na obavijesne razgovore.
