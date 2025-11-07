Na zidu školske dvorane u Splitu osvanuli grafiti s porukama mržnje prema Srbima

"Mrš iz Hrvatske" i "Ubij Srbina" - to su grafiti koji su osvanuli jutros na zidovima školske dvorane na Plokitama. To je izazvalo ogorčenje stanovnika kvarta i roditelja učenika koji pohađaju obližnju školu.

Fotografije je za portal Dalmacija Danas ustupila majka jednog od učenika.

Foto: Dalmacija Danas

Podsjetimo, ovo se dogodilo nakon incidenta koji je potresao Hrvatsku, kada je skupina od više desetaka muškaraca odjevenih u crno u Splitu upala na manifestaciju Dani srpske kulture i nasilno prekinula događaj na kojem su sudjelovali umirovljenici i djeca.

Policija je tada zbog nasilničkog ponašanja uhitila pet osoba, a deset je osoba dovedeno na obavijesne razgovore.

