Žena (40) koja je ubila muškarca u Velikoj Gorici i bivšeg je izbola nožem?

Velikogorički kraj potreslo je rano jutros ubojstvo 52-godišnjeg muškarca. Osumnjičena je 40-godišnja žena. Iako se prema prvim informacijama vjerovalo da je žena ubila supruga, doznajemo da par nije bio u braku već je ubijeni muškarac povremeno posjećivao ženu.

Prema riječima prve susjede, osumnjičena žena napala je i prvog supruga i ranila ga nožem. Muškarac je sada u kolicima. S njim živi i njihova zajednička kći.

S ubijenim muškarcem nije bila u braku. Bila je riječ o osobi koja ju je povremeno posjećivala. Muškarac je bio sklon incidentima.

Tražila susjede novac

Susjedi su ispričali da je žena navodno često mještane tražila novac, a živjela je od 200 eura socijalne pomoći.

Podsjetimo, 40-godišnjakinja je u subotu rano ujutro usmrtila 52-godišnjaka u kući u Selnici Šćitarjevskoj na području Velike Gorice, izvijestila je zagrebačka policija.

Ubojstvo se dogodilo najvjerojatnije uporabom oštrog premeta, kaže se u priopćenju i dodaje da je osumnjičena pod nadzorom policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.

