JEZIVO OTKRIĆE /

Žena (40) koja je ubila muškarca u Velikoj Gorici i bivšeg je izbola nožem?

Žena (40) koja je ubila muškarca u Velikoj Gorici i bivšeg je izbola nožem?
Foto: Igor Soban/pixsell

Muškarac je sada u kolicima. S njim živi i njihova zajednička kći

8.11.2025.
12:00
Iva VukšićTajana Gvardiol
Igor Soban/pixsell
Velikogorički kraj potreslo je rano jutros ubojstvo 52-godišnjeg muškarca. Osumnjičena je 40-godišnja žena. Iako se prema prvim informacijama vjerovalo da je žena ubila supruga, doznajemo da par nije bio u braku već je ubijeni muškarac povremeno posjećivao ženu. 

Prema riječima prve susjede, osumnjičena žena napala je i prvog supruga i ranila ga nožem. Muškarac je sada u kolicima. S njim živi i njihova zajednička kći. 

S ubijenim muškarcem nije bila u braku. Bila je riječ o osobi koja ju je povremeno posjećivala. Muškarac je bio sklon incidentima.

Tražila susjede novac

Susjedi su ispričali da je žena navodno često mještane tražila novac, a živjela je od 200 eura socijalne pomoći. 

Podsjetimo, 40-godišnjakinja je u subotu rano ujutro usmrtila 52-godišnjaka u kući u Selnici Šćitarjevskoj na području Velike Gorice, izvijestila je zagrebačka policija.

Ubojstvo se dogodilo najvjerojatnije uporabom oštrog premeta, kaže se u priopćenju i dodaje da je osumnjičena pod nadzorom policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi nastavak Dosjea Jarak: Najopasniji plaćeni ubojica otkrio kako se namjerava vratiti u Hrvatsku

UbojstvoVelika Goricažena
