Ovo je sablasna kuća u kojoj je žena rano ubila muža: 'S njima je i prije bilo incidenata'

Policija je u subotu ujutro uhitila ženu (40) koju sumnjiče da je oštrim predmetom ubila 52-godišnjaka. Osumnjičena je pod nadzorom policije.

Tragediju je potvrdila zagrebačka policija, dok mediji koji se pozivaju na neslužbene izvore, navode kako je žena ubila supruga. U tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje nakon kojih će se znati više detalja zločina.

"Znam te ljude, čuo sam jutros u selu što se dogodilo. S njima je bilo i prije incidenata", rekao je jedan prolaznik za Jutarnji list.