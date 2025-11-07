FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZSA OSTAJE VJERNA SEBI /

Od stidljive djevojke i mete zlostavljanja do R&B ikone koja ruši rekorde

Od stidljive djevojke i mete zlostavljanja do R&amp;B ikone koja ruši rekorde
Foto: Daniel Boczarski/getty Images/profimedia
Solána Imani Rowe, poznatija kao SZA, 8. studenog slavi 35. rođendan.
1 /35
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Solána Imani Rowe, poznatija kao SZA, sutra, 8. studenog slavi 35. rođendan. Njezin put od nesigurne djevojke do R&B ikone bio je nekonvencionalan, a publiku je osvojila sirovom iskrenošću i jedinstvenim zvukom. Albumima Ctrl i SOS srušila je rekorde, definirala moderni R&B i postala glas generacije.

Odrasla u ortodoksnoj muslimanskoj obitelji u New Jerseyju, SZA se borila s osjećajem nepripadanja. Nakon napada 11. rujna postala je meta vršnjačkog zlostavljanja zbog svoje vjere. Njezin put do glazbe bio je krivudav. Nakon što je odustala od studija morske biologije, radila je razne poslove, od konobarenja do stažiranja za modni brend. Upravo ju je taj posao 2011. doveo do diskografske kuće Top Dawg Entertainment (TDE), gdje je njezin talent slučajno otkriven. Ubrzo je postala prva žena koja je sklopila ugovor s tom kućom. Danas, s 35 godina i statusom jedne od najutjecajnijih umjetnica svoje generacije, SZA ostaje vjerna sebi. Njezin put dokaz je da autentičnost i ranjivost mogu osobnu bol pretvoriti u univerzalnu umjetnost koja odjekuje svijetom.

 

 

7.11.2025.
20:16
Matea Bahovec
Daniel Boczarski/getty Images/profimedia
PjevačicaRođendanVjeraR'n'b' Zvijezda
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZSA OSTAJE VJERNA SEBI /
Od stidljive djevojke i mete zlostavljanja do R&B ikone koja ruši rekorde