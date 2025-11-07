Od stidljive djevojke i mete zlostavljanja do R&B ikone koja ruši rekorde

Solána Imani Rowe, poznatija kao SZA, sutra, 8. studenog slavi 35. rođendan. Njezin put od nesigurne djevojke do R&B ikone bio je nekonvencionalan, a publiku je osvojila sirovom iskrenošću i jedinstvenim zvukom. Albumima Ctrl i SOS srušila je rekorde, definirala moderni R&B i postala glas generacije.

Odrasla u ortodoksnoj muslimanskoj obitelji u New Jerseyju, SZA se borila s osjećajem nepripadanja. Nakon napada 11. rujna postala je meta vršnjačkog zlostavljanja zbog svoje vjere. Njezin put do glazbe bio je krivudav. Nakon što je odustala od studija morske biologije, radila je razne poslove, od konobarenja do stažiranja za modni brend. Upravo ju je taj posao 2011. doveo do diskografske kuće Top Dawg Entertainment (TDE), gdje je njezin talent slučajno otkriven. Ubrzo je postala prva žena koja je sklopila ugovor s tom kućom. Danas, s 35 godina i statusom jedne od najutjecajnijih umjetnica svoje generacije, SZA ostaje vjerna sebi. Njezin put dokaz je da autentičnost i ranjivost mogu osobnu bol pretvoriti u univerzalnu umjetnost koja odjekuje svijetom.