Zabranjen u Ljubuškom, šokirao u Našicama: Desingerica brijao mladiću glavu pred publikom

Desingerica (32), srpski reper i trap izvođač pravog imena Dragomir Despić, ponovno je izazvao burne reakcije u javnosti. Nakon što su se pojavile informacije da mu je policija zabranila nastup u Ljubuškom, pažnju je dodatno privukao njegov koncert u Našicama, gdje je pred krcatim klubom šokirao dio publike.

Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama vidi se prepuni klub, većinom ispunjen mlađom publikom, a jedan trenutak posebno je podijelio mišljenja. Usred nastupa Desingerica je, naime, jednom mladiću iz publike počeo brijati glavu, što su neki doživjeli kao dio performansa, dok su drugi reagirali zgražanjem.

Zabranjen koncert u Ljubuškom?

Neposredno prije nastupa u Našicama, portal hercegovina.info objavio je kako je Desingerici zabranjen koncert u jednom ugostiteljskom objektu u Ljubuškom, koji se trebao održati u subotu. Prema tim navodima, odluku o zabrani donio je MUP Zapadnohercegovačke županije, a organizatorima je poručeno da se koncert ne može održati u planiranom terminu i na toj lokaciji. Dnevni avaz je potom izvijestio kako navodno zahtjev za održavanje koncerta nije bio u skladu s važećim zakonskim propisima. Te tvrdnje ubrzo je demantirao sam reper, poručivši da koncert nije otkazan, već samo pomaknut.

Desingerica odgovara

Despić je izjavio kako je do promjene datuma došlo zbog gustog rasporeda nastupa uoči Nove godine. Prema njegovim riječima, koncert je prebačen na utorak te naglasio da se u takvom ritmu rada datumi ponekad jednostavno pomiješaju.

Ipak, na društvenim mrežama objekta u kojem bi se koncert trebao održati zasad nema nove najave za nastup u utorak, što je dodatno potaknulo nagađanja među fanovima.

