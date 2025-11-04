HDZ-ov vijećnik nije siguran koju je 'posluku porao': Pogledajte urnebesan govor u Sisku

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Siska HDZ-ov vijećnik Igor Papeš nije se proslavio za govornicom. Potonji je bezuspješno pokušao objasniti kako gradska vlast štedi, i to svega nekoliko minuta prije nego što je digao ruku za najveći kredit u povijesti Siska, težak 12 milijuna eura.

Tragikomična snimka govora u pokušaju širi se društvenim mrežama. Za govornicom Papeš iznosi tvrdnju da je HDZ-ova vlast u Sisku uštedjela pola milijuna eura. Nakon toga - teško ga se više išta može razumjeti.

'Znači da smo uštedjeli pola milijuna...'

Facebook stranica Smž Infovijesti u opisu snimke Papešovog govora navodi: "Poslušajte HDZ-ovu intelektualnu elitu u Gradskom vijeću Grada Siska. Povijesni govor Igora Papeša kakvog se ni Vlado Gotovac ne bi posramio."

"Znači da smo uštedjeli pola milijuna hmmm... Koji će se moći utrošiti na nešta što bi moglo, hm, našim građanima hmmm... Uštedjeti novce hmmm i biti, biti malo, malo bolje za... Mislim, hmm, mislim da je dobro dobro ušteđeno tih pola milijuna. Hvala", izgovorio je Papeš.

POGLEDAJTE VIDEO: Siščani prosvjedovali protiv dovoza i obrade troske: 'Ne želimo biti smetliščani'