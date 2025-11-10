Zagreb u crvenom! Zrakom lete opasne čestice: 'Ovo je katastrofa. Da smo znali...'

U Zagrebu gusta magla, a indeks kvalitete zraka pokazuje da je loš. Prema službenim mjerenjima, glavni grad nalazi se u crvenoj zoni, što znači da zrak može štetno utjecati na zdravlje.

"Katastrofa. Da smo znali, ne bismo ni izišli s bebicom van. Sad bježimo doma čim smo čuli da je crveno. Beba ima dva mjeseca", kaže Ivan iz Zagreba.

Iza kategorije loše, postoje još dvije - “vrlo loše” i “izuzetno loše”. Iako je Zagreb trenutno u crvenom, situacija nije puno bolja ni u drugim gradovima.

"Ništa začuđujuće. Magla, nema vjetra, zima. Kad nema vjetra, zrak se ne može pročistiti", kaže Dragoslav iz Zagreba.

"Žena se žalila da se osjeti neka kiselina, to s Jakuševca dolazi. Tamo se grije, razrađuje, pa puši. Loš zrak se osjeti skoro uvijek", kaže Dragoslav iz Zagreba.

'Izbjegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom'

U zraku su najproblematičnije lebdeće čestice - PM 2.5 - koje lako prodiru u pluća.

Branko Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” savjetuje: “Kad je zrak lošije kvalitete, savjetujemo da se ne radi intenzivna fizička aktivnost na otvorenom. Kad nema vjetra ni kiše, smog se vidi golim okom i nije pametno trčati ili igrati nogomet vani.”

Crveno je i u drugim gradovima. Prema podacima o kvaliteti zraka, osim Zagreba, u crvenom su i Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica te Slavonski Brod.

“Građani su s pravom ogorčeni. Meni su prije deset godina rekli da su moji zdravstveni problemi povezani sa zagađenjem zraka", kaže Miroslav iz Slavonskog Broda.

Zdenka nam govori: “Danas smo šetali, nije se osjetilo preteško, ali magla je cijeli dan.”

Marin iz Slavonskog Brod: “Svi su u kući, njima smeta zrak. A mi idemo šetati, trenirati — linija je linija.”

Onečišćenje traje već 13 dana

Iz Udruge Eko-Integral, koja godinama upozorava na problem onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, poručuju da je ovo najkritičniji dio godine. Peter Tot-Đerđ, Udruga Eko-Integral kaže:

“Onečišćenje zraka lebdećim česticama PM 2.5 traje već 13 dana u kontinuitetu. Na jednoj mjernoj postaji je neprekidno, a na drugoj s povremenim prekidima.”

PM 2.5 čestice su promjera manjeg od 2,5 mikrometra - toliko sitne da mogu dospjeti duboko u pluća i na sebe vezati štetne spojeve.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo kaže:

“Radi se o česticama pepela i čađe. Kemijski spojevi koji bi mogli biti opasniji nisu povišeni, oni su u granicama normale. Ovo onečišćenje tipično je za zimske mjesece i sezonu grijanja.”

Kako bi se kvaliteta zraka pratila još preciznije, Zagreb će uskoro dobiti mobilni laboratorij za mjerenje onečišćenja zraka, prvi takav u državi. Očekuje se da će biti u funkciji najkasnije do proljeća.