Splićanin Siniša: 'Nisam nacist, nisam nacionalist, ali problem je sa Srbima. Odabrali su čudan dan'

Buran dan u Splitu gdje je navijačka skupina Torcida, uz podršku braniteljskih udruga, održala prosvjed pod nazivom 'Što se krvlju brani, ne pušta se lako!'

Razlog prosvjeda je privođenje devet osoba koje su sudjelovale u prekidanju obilježavanja Dana srpske kulture u ponedjeljka u Splitu. Smatraju da je određivanje istražnog zatvora 'neopravdano, pretjerano i politički motivirano', te su zatražili trenutačno ukidanje pritvora hrvatskom branitelju Petru Gojunu inače logorašu srpskih logora i svima ostalima.

Govornici poručuju da prosvjed na Rivi nije usmjeren protiv manjina, nego 'za obranu Hrvatske i poštivanje Ustava, te traže jasno odricanje od svetosavske ideologije i identitetskog genocida'.

Splitska je policija izvijestila da je prosvjed Torcide na Rivi protekao mirno, bez incidenata i bez potrebe za intervencijama, a o prosvjedu sa splitskih ulica ima podijeljenih mišljenja.

'Nisam nacist, nisam nacionalist, ali problem je sa Srbima. Oni su odabrali malo čudan dan, kad je Vukovar pao, a to im baš nije u redu, znači automatski opravdavam naše Hrvate, jer im je puna kapa svega', komentirao je Siniša iz Splita.

Splitski prosvjed komentirali su i najviši politički dužnosnici - vladajući su suočeni s pitanjem je li ovo prosvjed protiv njih, dok šef oporbe traži ostavku premijera. Više pogledajte u prilogu